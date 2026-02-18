Ruta 3: reabrieron el tramo de Comodoro Rivadavia donde hubo que reemplazar un caño pluvial

Cambiaron un antiguo desagüe de dos metros de diámetro junto al Paseo Costero. Estaba corroído y las filtraciones generaban deformaciones y hundimientos.

A la hora 0 de este miércoles quedó abierta al tránsito vehicular el tramo de la Ruta Nacional 3 que permanecía vedado para el tránsito pesado desde el 24 de enero pasado y cerrado completamente desde el sábado pasado, debido a una obra necesaria por el riesgo de hundimientos de la calzada, en Comodoro Rivadavia , provincia de Chubut .

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia rehabilitó la circulación normal en el tramo de la avenida Hipólito Yrigoyen (Ruta 3) entre las calles Juan B. Justo y Ramos Mejía, justo al sur del Paseo Costero.

De este modo, se puso oficialmente punto final a los trabajos de reemplazo d e un enorme conducto pluvial de dos metros de diámetro que presentaba serios daños estructurales.

La obra incluyó también la pavimentación definitiva de los cuatro carriles que la avenida tiene en ese sector, motivo por el cual en la última semana se cerró totalmente la circulación incluso para automóviles livianos.

Comodoro Rivadavia: un tramo que ya era peligroso

Durante los últimos 23 días se desarrollaron los trabajos de manera contínua para completar el recambio del antiguo caño que había sido construido hace varias décadas y se encontraba severamente corroído por el paso del tiempo y la acción de la sal, por lo cual ya se habían producido algunos hundimientos y roturas, a causa de las filtraciones, con el riesgo de situaciones más graves si no se realizaba una reparación integral.

Se trata de una zona por la que circula mucho tránsito pesado, por lo cual el peligro de hundimiento de la calzada era superior.

La tarea principal consistió en el retiro del viejo conducto, la nivelación y compactación del suelo y la posterior repavimentación de la calzada.

Si bien la circulación por la Ruta 3 ya quedó normalilzada, aún resta finalizar la ejecución de obras complementarias, incluyendo la reconstrucción de la vereda y la consolidación de la descarga al mar, fundamentales para garantizar la estabilidad del terreno.

El caño ya había cumplido seis décadas

“Era un caño que estaba colocado hace más de 60 años y que transportaba los fluidos de la parte alta (de Comodoro Rivadavia). Hay que valorar el trabajo de los equipos técnicos que entendieron que era necesario cambiar el pluvial para poder darle una solución definitiva”, indicó el intendente Othar Macharashvili.

El mandatario comunal agradeció a la Dirección Nacional de Vialidad “por colaborar con el caño”. Si bien la ruta es de jurisdicción nacional, la obra fue ejecutada por el municipio.

La decisión de empezar trabajar en enero se tomó porque, aunque se trata de un mes en el que puede haber más movimiento de vehículos particulares debido al turismo -teniendo en cuenta que la Ruta Nacional 3 es una de las más importantes de la Patagonia-, las vacaciones escolares, la feria judicial y el receso veraniego en general son factores que hacen que disminuyera la circulación.

El plan original era completar la reparación en el primer mes del año y, si bien se extendió durante gran parte de febrero, se llegó al objetivo de finalizarla antes de que comenzaran las clases.