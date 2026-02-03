Tragedia de los árbitros en Ruta 3: el grave parte médico de los sobrevivientes

En el accidente ocurrido en Santa Cruz , cerca de Caleta Olivia, falleció un joven juez de La Pampa. Comunicado de la Liga Profesional de Fútbol.

Murió un árbitro en un accidente en la Ruta 3, en Santa Cruz.

Los tres árbitros de fútbol sobrevivientes al accidente de tránsito ocurrido este lunes en la Ruta Nacional Nº 3 , en la provincia de Santa Cruz , continúan internados con heridas de diversa consideración y uno de ellos, con un cuadro de extrema gravedad.

En el choque que se produjo cerca de la ciudad de Caleta Olivia falleció Emanuel Leguizamón, un árbitro de La Pampa , integrante de delegación que volvía de Río Gallegos tras dirigir la final patagónica del Torneo Regional Amateur entre Boxing Club, de esa ciudad, y La Amistad, de Cipolletti.

Los cuatro árbitros regresaban desde Santa Cruz este lunes al mediodía en una camioneta conducida por Cristian Rubiano, quien había sido el árbitro principal del encuentro. Por causas que aún están siendo investigadas, Rubiano perdió el control del vehículo y volcó unos 30 kilómetros antes del acceso de la Ruta 3 a Caleta Olivia.

De acuerdo con testimonios de otros automovilistas que, además, brindaron los primeros auxilios a los accidentados, el vehículo salió de la calzada, chocó contra un guardarrail y dio tumbos a lo largo de aproximadamente 200 metros hasta quedar totalmente destruido.

árbitros la pampa leguizamón rubiano Los árbitros accidentados en Ruta 3, en el momento en que salían a la cancha este domingo en Río Gallegos.

Un testigo que se identificó como Diego Díaz contó que al acercarse para asistir a los heridos constataron que Leguizamón ya no tenía signos vitales, mientras que los otros árbitros estaban conscientes. “Hablamos con ellos hasta que llegaron los bomberos”, explicó.

El cuadro de los árbitros accidentados en Ruta 3

Leguizamón, de 24 años, que había viajado como cuarto árbitro, falleció en el acto a causa del impacto. Los otros tres jueces fueron trasladados a centros de salud de la zona con heridas de diversa consideración.

El asistente número uno, Diego Pereyra, fue quien sufrió las peores consecuencias en el choque. Según informó el medio local El Caletense, presentaba lesiones de extrema gravedad y tuvieron que amputarle una pierna. Permanecía internado bajo estricta vigilancia médica.

Yasu Muñoz, asistente número dos, presentaba complicaciones importantes en la zona de la cintura. Quedó bajo observación estricta, con control médico constante mientras se evalúa la evolución de su cuadro clínico.

accidente árbitros Según testigos, la camioneta dio tumbos a lo largo de 200 metros tras despistarse en la Ruta 3.

El árbitro principal, Cristian Rubiano, mostraba un cuadro estable pero con fuertes dolores abdominales, por lo cual se decidió ingresarlo a quirófano y realizarle una evaluación profunda para determinar si tiene alguna lesión interna de mayor complejidad.

Condolencias de la Liga y la AAA

Por el fallecimiento de Leguizamón, la Liga Profesional de Fútbol dispuso un minuto de silencio en su memoria previoa los partidos que se jugaron este lunes y los que se disputarán este martes por el Torneo Apertura de Primera División.

“Lamentamos informar el fallecimiento del árbitro Emanuel Leguizamón debido a un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 3. Por ese motivo, en los partidos de hoy y de mañana de la LPF se llevará a cabo un minuto de silencio. La familia de la Liga le hace llegar el pésame a familiares y amigos”, señaló el mensaje oficial difundido ayer en las redes.

También se expresó en redes la Asociación Argentina de Árbitros: “La AAA lamenta profundamente el trágico accidente ocurrido hoy, en el que perdió la vida nuestro colega Emanuel Leguizamón. Acompañamos con dolor a su familia, seres queridos y compañeros en este difícil momento”.

Por su parte, Federico Beligoy, director de arbitraje de la AFA, expresó: “Profundo dolor por nuestro compañero, mis más profundas condolencias para su familia. QEPD”.