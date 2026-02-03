La Policía localizó a las menores, reportadas como desaparecidas en Florida, dentro de un vehículo en Georgia. El sospechoso, de 19 años, fue arrestado.

Las contactó por Roblox y luego las secuestró: cómo rescataron a dos hermanas en Estados Unidos

Dos hermanas de 12 y 14 años fueron rescatadas tras haber sido secuestradas en Florida, Estados Unidos , tras mantener contacto durante meses con un joven al que conocieron en la plataforma de videojuegos Roblox . El sospechoso, de 19 años, fue arrestado luego de que las autoridades interceptaran en Georgia el vehículo en el que trasladaba a las menores.

Las adolescentes, identificadas como Lunabella Lozano, de 12 años, y Kaelani Estrella Lozano, de 14, habían sido reportadas como desaparecidas en la ciudad de Indiantown, en el estado de Florida.

Según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Martin, las jóvenes fueron vistas por última vez alrededor de las 17 del sábado , aunque la denuncia formal por su desaparición fue realizada varias horas después.

Desde el inicio de la investigación, los detectives analizaron información aportada por familiares y antecedentes vinculados a la actividad en línea de ambas adolescentes.

Horas después de activado el operativo de búsqueda, funcionarios de la Patrulla de Carreteras de Georgia localizaron un Honda CRV oscuro de cuatro puertas, en cuyo interior se encontraban las dos menores junto al conductor.

Cómo lograron ubicar a las hermanas

En una conferencia de prensa que brindó este lunes, el sheriff John Budensiek reveló que la comunicación entre el sospechoso y las adolescentes se inició en el verano de 2025 a través de Roblox, y que el vínculo continuó posteriormente mediante la aplicación Snapchat.

Los investigadores señalaron además que, al revisar los teléfonos celulares, Snapchat había sido eliminada. Ante ese panorama, descargaron nuevamente la aplicación y pudieron identificar “un hilo constante de comunicación” entre el sospechoso y las menores. La Policía aclaró que no se detectó contenido sexualmente explícito, aunque sí intercambios de carácter romántico.

Secuestro El sheriff John Budensiek reveló detalles de la búsqueda y el rescate de las hermanas secuestradas.

Las autoridades informaron que la familia había advertido situaciones inusuales en el domicilio, como la aparición de alimentos, información que fue incorporada a la investigación. “Este fue un caso aleccionador para nosotros aquí en la oficina del sheriff del condado, pero estamos agradecidos por cómo terminó”, valoró el sheriff.

Las acusaciones que recaen sobre el sospechoso

El joven detenido fue identificado como Hser Mu Lah Say, residente en Omaha, Nebraska. De acuerdo con la investigación, salió de esa ciudad el viernes 30 de enero y condujo entre 22 y 23 horas seguidas hasta llegar a Indiantown alrededor de las 10 del sábado.

Las autoridades indicaron que las adolescentes tenían previsto encontrarse con el sospechoso en un parque local y que ese mismo día salieron de su casa, aunque un familiar las encontró y las llevó de regreso.

Como castigo, la familia les quitó sus teléfonos celulares, aunque las autoridades creen que retomaron la comunicación utilizando una tableta familiar.

“Sé que estas chicas se fueron voluntariamente, pero su edad sugería que habían sido secuestradas y probablemente las estaban sacando de nuestra zona”, dijo Budensiek.

Hermanas secuestradas 2 El auto donde la Policía encontró a las hermanas secuestradas.

Lah Say, quien no contaba con antecedentes penales, fue acusado de dos cargos de secuestro y dos cargos de interferencia con la custodia de un menor. Al momento de la conferencia de prensa del sheriff, permanecía detenido en Georgia mientras los investigadores avanzaban con la documentación necesaria para su extradición a Florida.

“Tengan en cuenta que hay mucho trabajo por hacer, todavía estamos revisando esos dispositivos”, afirmó el sheriff, al referirse a las tareas que continúan en el marco de la investigación.