El peligro de Roblox: captaron nenas y las incluyeron en un grupo de WhatsApp con contenido sexual

Se contactaron con las niñas - de entre 10 y 12 años - a través de la plataforma de videojuegos más populares.

La plataforma Roblox ha sido denunciada en varias ocasiones por su falta de medidas de seguridad.

Cuatro familias de la provincia de Santa Fe denunciaron que sus hijas menores de edad fueron captadas a través de la plataforma de juegos Roblox, para ser incluidas en un grupo de WhatsApp en el que se enviaba material de abuso sexual explícito.

Los denunciantes, vecinos del pueblo de Barrancas, emplazado a menos de 100 kilómetros de la ciudad de Rosario, sostienen que las menores de entre 10 y 12 años fueron incorporadas al grupo de la aplicación de mensajería instantánea, en el cual había unas 426 personas que enviaban videos y fotografías de índole sexual.

“Septiembre para chicas” es el nombre que tiene el grupo junto a un emoticón de un corazón, y en la descripción ofrecía una serie de pautas antes de participar: “No llorar, añadir amigas, solo chicas, 0 hombres”.

Grooming.jpg El grooming, una actividad que crece y amaneza a niños, niñas y adolescentes.

Los padres de las damnificadas radicaron la denuncia en la Comisaría N°3 de Barrancas, en el departamento San Jerónimo, y sostuvieron que hallaron en los celulares a niñas que formaban parte de las comunidades con prefijos similares (3466) y que residen en las localidades aledañas de Arocena, Monje, San Fabián e Irigoyen.

El director de la ONG Grooming Argentina en Rosario, Hernán Navarro, dialogó con radio LT3 y mencionó que se trata de “un enemigo invisible e intangible” y reclamó por la educación digital en las escuelas: “En los colegios se les habla a los chicos sobre los dinosaurios, pero no de inteligencia artificial”.

“En un grupo de WhatsApp uno tiene acceso a los números de todos los miembros y luego continúa el asedio de manera particular”, explicó Navarro, quien agregó que los padres “otorgan” a sus hijos “un DNI trucho” y “celebra porque es ciudadano legal”: “Esto pasa debido a que los chicos se crean un perfil por debajo de los 13 años con edades de adultos en las redes sociales”.

El peligro de Roblox para los más chicos

Roblox es una de las plataformas online de videojuegos más populares del mercado y tiene aproximadamente, unos 350 millones de usuarios activos. Es reconocida por tener videojuegos que fomentan la creatividad y el desarrollo de habilidades sociales, pero tiene también un lado oscuro.

Detrás de la fachada creativa y colorida de la aplicación, existen huecos en la seguridad que ponen en peligro a menores. Grooming, explotación financiera, casinos virtuales y contenido inapropiado son algunos de los problemas que atraviesan a la plataforma y preocupan a los padres.

Roblox

Fundada en 2004 por David Baszucki y Erik Cassel, Roblox permite a los usuarios crear y jugar una amplia variedad de títulos diseñados por otros gamers. Pero este éxito también atrajo a depredadores, explotadores y ciberdelincuentes que buscan aprovecharse de la ingenuidad y la curiosidad de los menores.

Roblox no es la primera plataforma con chat abierto al que menores tienen acceso: Esos sistemas existen desde principios de los 2000 inclusive, con juegos como Habbo Hotel o Club Penguin más adelante. Sin embargo nunca antes había existido una tan masiva.

Aunque desde la aplicación se afirma que la seguridad es una prioridad y cuenta con sistemas de moderación activos las 24 horas, estas medidas no son suficientes para prevenir este tipo de abuso: desde 2018, la policía estadounidense arrestó a 24 personas acusadas de abusar de menores que conocieron en la plataforma.