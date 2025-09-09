Coimas en la ANDIS: Diego Spagnuolo no descarta convertirse en "arrepentido"

El ex director de la ANDIS pidió una prórroga en la causa por presunta corrupción, mientras que acusa al Gobierno de responsabilizarlo sólo a él. Los detalles.

Luego de varias semanas con el escándalo por las presunta coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad ( ANDIS ), aseguraron que el extitular del organismo, Diego Spagnuolo , estaría analizando convertirse en " arrepentido " con el objetivo de mejorar las condiciones actuales de la causa.

Hasta el momento, la defensa de Spagnuolo y Daniel Garbellini -segundo en la Agencia- decidieron no acompañar el planteo de nulidad de la causa que investiga las presuntas coimas entre el gobierno y la droguería Suizo Argentina , y que había presentado el abogado de la familia Kovalivker. Así se lo comunicaron este lunes al juez federal Sebastián Casanello .

En esta línea, solicitaron prórroga para pronunciarse sobre la cuestión para "poder ver la causa" primero. Los allegados del exfuncionario deslizaron que una vez que la justicia levante el secreto de sumario, y se le realice "una imputación concreta", evaluarán la posibilidad de " convertirse en arrepentido".

spagnuolo y milei En esta nueva tanda de audios filtrados adjudicados al exfuncionario dan cuenta de cómo funcionaba el supuesto esquema de corrupción.

Según trascendió, la decisión estaría influida por la percepción de su defendido, que el Gobierno busca responsabilizarlo en soledad por las irregularidades. Esta situación habría sido determinante para que comience a evaluar una colaboración con la fiscalía.

Este escenario se genera debido al secreto de sumario que rige en la causa. Esta condición regirá hasta el próximo jueves y podría renovarse diez días más, a pedido del fiscal Picardi. Tanto Spagnuolo como Garbellini y los hermanos Kovalivker se encuentran bajo investigación, pero hasta el momento no se les imputó ningún delito.

"Desconocemos si los audios son verdaderos"

Si el exfuncionario decide seguir con su intención de convertirse en arrepentido, tendrá que admitir su rol en los hechos bajo investigación y brindar datos significativos que comprometan a otros implicados con mayor responsabilidad dentro de la presunta organización delictiva en la Agencia Nacional de Discapacidad.

discapacidad andis 1200.jpg

El equipo legal de los dueños de Suizo Argentina expusieron que, aun sin acceder a los detalles del expediente, corresponde declarar la nulidad de todo lo actuado debido al "oscurantismo, la desinformación y la ausencia de un procedimiento ajustado a derecho" que, según su postura, marcó el inicio de la investigación.

"Desconocemos por completo si los audios que oficiaron como disparadores de la presente investigación son verdaderos, editados, construidos por Inteligencia Artificial, obtenidos de manera ilícita, o alguna otra alternativa", comunicaron a Casanello.

En tanto, si Spaguonolo se convierte en arrepentido, deberá presentar datos veraces, útiles para la causa y que involucren a personas de mayor rango, para que tenga validez. Además, todo lo que declare debe ser novedoso para el expediente y no puede haber sido obtenido mediante coacción.

Un esquema de sobornos bajo investigación

La Justicia investiga un posible circuito de coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que tendría como eje a la empresa familiar Kovalivker, principal proveedora de medicamentos del programa Incluir Salud.

En ese contexto, una licitación por 24.000 millones de pesos expuso que la droguería Suizo Argentina SA concentraba el 22% de la provisión, mientras que el resto se distribuyó entre 57 proveedores.

En total, los contratos bajo análisis entre la ANDIS y la compañía alcanzan los 55.000 millones de pesos. Los investigadores buscan determinar si hubo direccionamiento en las compras, si los precios fueron acordes al mercado o si se generó un perjuicio económico para el Estado.