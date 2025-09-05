Se viralizó un video de Diego Spagnuolo y Victoria Villarruel juntos

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad aparece junto con la vicepresidenta. Qué se sabe de las imágenes que se filtraron.

En medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en las últimas horas se difundió un video en el que se ve al extitular del organismo, Diego Spagnuolo , junto a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel.

Las imágenes comenzaron a viralizarse rápidamente y generaron especulaciones. Según información brindada por Infobae, la grabación data del 27 de junio 2024 , a las 21:29 horas. Ambos mantuvieron una cena en el restaurante Kansas Pilar .

En las imágenes, se puede observar a la titular del Senado hablar con Spagnuolo, mientras él se toma la cabeza.

Fue por ese tiempo que comenzó el deterioro de la relación y las tensiones entre el ex titular de la ANDIS y el presidente Javier Milei. Los audios que destaparon el escándalo habrían sido registrados entre agosto y octubre de ese mismo año. Fue en esa misma época que el vínculo entre el mandatario y su vice también se desgastó hasta no tener ningún tipo de comunicación.

El video de Diego Spagnuolo y Victoria Villarruel cenando juntos

Desde hace semanas, el ex funcionario está en el ojo de la tormenta. De hecho, es el principal señalado en la causa que investiga las irregularidades en la ANDIS, junto con la droguería Suizo Argentina, laboratorio vinculado a “Lule” Menem y Martín Menem.

La amistad entre Victoria Villarruel y Diego Spagnuolo

Al mismo tiempo que se reveló el video del extitular de ANDIS y la vicepresidenta cenando, también circuló por redes sociales la captura de pantalla de un intercambio entre ellos dos.

En el primer tuit, de tono irónico, Spagnuolo escribe: "Siempre es lindo que te despierten con un beso. Salvo que estés preso". En ese entonces, ninguno de los dos ocupaba cargos públicos.

Villarruel responde la publicación: "Jajaja vos aprovechá para depilarte las piernas así no lo pinchas. Jajaja", escribió la actual vicepresidenta. Ese intercambio demuestra que la relación entre ellos era cercana.

Villarruel spagnuolo

Cómo sigue la investigación del escándalo de ANDIS

La Fiscalía que investiga si hubo pago de sobornos por parte de laboratorios para adjudicarse la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), ya recibió medio centenar de audios que son atribuidos al extitular Diego Spagnuolo, quien este jueves designó dos abogados para su defensa: Ignacio Rada Schultze y Juan Aráoz.

Según publica Noticias Argentinas, los audios están en un pendrive y fueron aportados por el periodista Mauro Federico, quien declaró como testigo ante el fiscal federal Franco Picardi para explicar que los recibió el 16 de agosto y difundió el primero de ellos varios días después.

Ahora la Justicia comenzará a analizar esos audios que se habrían grabado entre agosto y octubre de 2024, en los que se escucha supuestamente a Spagnuolo hablando de presuntos delitos como porcentajes que representantes de la droguería Suizo Argentina exigirían a laboratorios para, a su vez, pagarlos a funcionarios del Gobierno nacional.

spagnuolo denuncia cordoba Advierten que a partir de la aparición de los audios, comienza a mostrarse un armado sistemático para darle de baja de manera masiva a las pensiones.

En esos meses se tramitaba en Comodoro Py otra denuncia presentada por supuestas irregularidades en Andis con la compra de medicación, pero que fue archivada por falta de evidencia.

Ahora se avanza de manera principal en el análisis de todo lo secuestrado en allanamientos a dos sedes de la agencia nacional y vinculado a expedientes de compra de medicación y órdenes de pago para establecer si hubo sobreprecios que pudieran encubrir el pago de sobornos.

En el caso de Spagnuolo, el fiscal tiene que ordenar el inicio del análisis de la información extraída de uno de sus celulares secuestrado en la causa, mientras que continúan los peritajes sobre los teléfonos de otros involucrados, entre ellos los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, accionistas de la Suizo Argentina, detalló NA.