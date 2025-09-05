Imputaron al joven acusado del ataque a Milei en Lomas de Zamora

Aseguró que asistió a la protesta a cambio de un bolsón de comida, pero negó haber participado del ataque a la comitiva presidencial.

El pasado 27 de agosto el presidente Javier Milei y distintos miembros de la comitiva presidencial fueron agredidos por manifestantes mientras participaban de un acto de campaña en Lomas de Zamora . A nueve días del ataque , el principal acusado fue procesado por atentado a la autoridad e instigación a la violencia colectiva.

El juez federal subrogante de Lomas de Zamora, Luis Armella, procesó a Thiago Florentín, el único detenido tras el incidente. El joven de 22 años , oriundo de Alejandro Korn, fue visto por la policía con una piedra en la mano durante los disturbios.

Luego de prestar declaración indagatoria, el joven quedó procesado sin prisión preventiva, por lo que fue puesto en libertad de inmediato. No obstante, el juez le impuso un embargo de un millón de pesos y quedó imputado por los delitos de atentado contra la autoridad e instigación a la violencia colectiva .

Según informaron fuentes judiciales, no se lograron reunir las pruebas necesarias para probar que Florentín haya sido quien arrojó el proyectil que impactó en la caravana presidencial. Por otra parte, tampoco se pudo demostrar que el ataque haya sido planificado, sino que todo parece indicar que fue una reacción espontánea. Por el momento, los investigadores continúan revisando las cámaras de seguridad y otros registros de la zona para conocer la forma en la que se desarrollaron los hechos y si hubo más personas involucradas.

En su testimonio, el imputado aseguró que fue a la protesta convocada por una organización social a cambio de que le entregaran un bolsón de comida. Sin embargo, negó haber arrojado piedras a la comitiva presidencial.

El Movimiento Teresa Rodríguez Votamos Luchar, agrupación para la cual el joven milita, publicó un comunicado al día siguiente de su detención exigiendo que fuera liberado: “Libertad ya a Thiago Florentín detenido por luchar. Luchar no es delito".

El ataque a la comitiva

El día de los disturbios, el presidente Javier Milei, junto a su hermana Karina, el candidato José Luis Espert y demás miembros del oficialismo, circulaban a bordo de una camioneta camino a la plaza Grigera ubicada en el centro de Lomas de Zamora. Antes de llegar a destino, debieron ser evacuados de urgencia al ser atacados a piedrazos.

A raíz de la agresión, el vocero presidencial Manuel Adorni, fue contundente al apuntar contra el kirchnerismo por lo sucedido. “Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro, y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación. Kirchnerismo nunca más”, expresó a través de su cuenta de X.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich afirmó que “el kirchnerismo organizó un ataque al Presidente, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar. Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos”.

El propio Milei, también se expresó al respecto y aseguró que "como todos también saben, esto se dio en medio de un contexto de burdas operaciones difamadoras" y agregó que "sabíamos que esto iba a ser difícil porque la casta está enquistada en el Estado hace décadas". Además, en sintonía con Adorni y Bullrich, señaló al kirchnerismo: "El próximo 7 de septiembre los bonaerensesles pondrán fin al régimen de mentiras, violencia, corrupción y extorsión del kirchnerismo".