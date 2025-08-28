"Sabíamos que esto iba a ser difícil", Javier Milei habló del ataque que sufrió en Lomas de Zamora

El presidente no escatimó en hablar sobre la agresión que recibió en su caravana electoral e indicó que ocurrió en un contexto de "operaciones".

En el marco de un almuerzo organizado por el Consejo Interamericano del Comercio y la Producción ( Cicyp ), el presidente Javier Milei habló sobre lo ocurrido este miércoles durante una actividad de campaña en Lomas de Zamora, donde fue agredido por quienes se acercaron a verlo , y lo definió como "una situación aberrante".

"Un grupejo violento irrumpió por la fuerza y empezó a arrojar piedras hacia nosotros", expresó ante empresarios de distintos sectores. Y sumó: "Como todos también saben, esto se dio en medio de un contexto de burdas operaciones difamadoras ".

"Sabíamos que esto iba a ser difícil porque la casta está enquistada en el Estado hace décadas", indicó. Según Milei, este ataque es parte de algo que ocurre desde que lanzó su candidatura, inclusive desde cuando se presentaba en los medios como un "simple economista".

"Como en todos los otros casos, dependerá de la Justicia esclarecerlo y nosotros nos encontramos a su disposición una vez más. "Lamentamos que los jueces pierdan tiempo con jugarretas de la política más rancia en lugar de dedicarse a perseguir el crimen", expresó haciendo referencia a la causa de las presuntas coimas a cargo del juez, Sebastián Casanello, y del fiscal, Franco Picardi.

"La opereta de esta semana no es más que otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta y tal como todas las anteriores, una nueva mentira. Nos encontramos a disposición y esperamos que todo se aclare tan pronto como sea posible", criticó el presidente.

"Como la gente votó un gobierno que vino a terminar con todos sus curros y privilegios, su respuesta es generar caos y pánico en la gente, infiltrarse, difamar y cualquier otra maniobra que entorpezca el proceso de cambio que estamos llevando adelante", aseveró duramente.

"Tienen miedo, están desesperados": el mensaje de Milei contra el kirchnerismo

"Ni la gente mastica vidrio ni nos vamos a dejar amedrentar con estas acciones cobardes. En todo caso nos envalentonan porque demuestran que tienen miedo, que están desesperados y dejan en claro que vienen por la libertad de todos los argentinos", dijo Milei indicando que la oposición es parte de los ataques que ha recibido en el último tiempo.

"El próximo 7 de septiembre los bonaerenses les pondrán fin al régimen de mentiras, violencia, corrupción y extorsión del kirchnerismo. Es ahora más que nunca que tenemos que decir 'Kirchnerismo nunca más'", sumó.

Al comienzo de la campaña electoral, el presidente junto a diversos funcionarios y sus candidatos en provincia de Buenos Aires posaron con un cartel con la frase: "kirchnerismo nunca más" en un barrio de La Matanza. La frase no fue menor, debido a que la tipografía utilizada para "Nunca Más", remite a la última dictadura militar.

Milei LLA la matanza

La defensa de Milei de su plan económico

El Presidente defendió los resultados de su plan económico, al plantear: "Nuestro sendero es claro". Aunque advirtió, con fuertes críticas a parte de la oposición en el Congreso: "La velocidad depende de los obstáculos. Nuevamente somos testigos de ruidos y se ven amplificados por las elecciones. Tenemos un Congreso secuestrado por lo peor de la política argentina: el kirchnerismo".