Javier Milei fulminó a Juan Román Riquelme con un chiste particular

El presidente de la Nación se volvió a acordar del dirigente de Boca en medio del mal momento que atraviesa el club.

El presidente Javier Milei volvió a expresar su disgusto con Juan Román Riquelme , quien encabeza la dirigencia de Boca , al asegurar que “creo que lo eligió un hincha de River” .

Durante su discurso en el Consejo Interamericano de Comercio, Milei se refirió a la situación que vivió este miércoles en Lomas de Zamora cuando acompañó a José Luis Espert a un acto de campaña: “Era muy emocionante ayer enfrentar toda la lluvia de piedras con el profe Espert, mi hermana y algunos de los candidatos de la Tercera Sección. Era un espectáculo” .

En ese momento, Milei recordó: “Cuando jugaba en Chacarita seguí la campaña y no se dan una idea la cantidad de veces que quedé en el medio de una lluvia de piedras” .

Allí fue cuando el Presidente estaba por comentar una experiencia que vivió cuando era hincha de Boca, pero se interrumpió para apuntar contra Riquelme: “Creo que al presidente de Boca lo eligió un hincha de River. ¿No habrás sido vos, no? (por Luis Toto Caputo)”.

La medida que perjudicó a Boca

Lo que era un motivo de ilusión para los hinchas de Boca terminó por desvanecerse, debido a que la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) comunicó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que no permitirá la presencia de público visitante en el duelo frente a Aldosivi.

El partido está programado para disputarse este domingo desde las 14.30 en el estadio José María Minella de Mar del Plata.

La medida contrasta con el plan inicial que manejaba la AFA, ya que contaba con el aval tanto del club marplatense como del propio Boca para abrir las puertas a los simpatizantes “Xeneizes”.

Sin embargo, el organismo de seguridad bonaerense se mostró en contra y ratificó su postura, lo que obliga a los dirigidos por Miguel Ángel Russo a disputar otro partido sin el aliento de su gente en condición de visitante.

La última vez que la institución de La Ribera pudo contar con su hinchada fuera de casa fue en la quinta fecha del Torneo Clausura, cuando enfrentó a Independiente Rivadavia en Mendoza.

En el estadio Malvinas Argentinas, el “Xeneize” logró llevar 15.000 simpatizantes en un encuentro que le dio a Boca la vuelta a la victoria tras una racha negativa en la que no podía sumar de a tres.

Nueva venta internacional en la gestión de Juan Román Riquelme

Se confirmó la salida de Vicente Taborda al fútbol europeo. El volante de 24 años, que actualmente se encontraba en Platense a préstamo desde Boca, continuará su carrera en el Panathinaikos de Grecia, que desembolsará 5 millones de dólares por el 80% de su pase.

La negociación involucró a todas las partes con intereses en el pase del jugador, ya que Boca, dueño de la ficha, conservará el 20% de una futura venta, mientras que Platense, gracias a un acuerdo firmado en el préstamo hasta diciembre de 2025, se quedará con el 10% del monto de la transferencia actual por derechos de vidriera.

Así, al “Xeneize” le ingresarán 4,5 millones de dólares, mientras que el “Calamar” embolsará 500.000 dólares.

Taborda ya había expresado su deseo de dar el salto a Europa y, tras un acuerdo entre los clubes, se resolvió anticipar la finalización del préstamo para que pueda emigrar en este mercado de pases.

El mediocampista llega al Panathinaikos en un gran momento de su carrera, luego de consolidarse como pieza clave en el equipo de Vicente López, con el que consiguió el Torneo Apertura 2025, el primer título de Primera División en la historia del club.

Entre sus dos ciclos en Platense, Taborda disputó 86 partidos, con 11 goles y 4 asistencias, siendo uno de los referentes del plantel. En Boca, en cambio, tuvo menos rodaje: apenas 17 encuentros oficiales, con 631 minutos en cancha y sin participaciones directas en goles.

Su última aparición con la camiseta azul y oro fue en la final de la Copa Libertadores 2023 ante Fluminense, antes de consolidarse en Platense y ahora cumplir su sueño europeo.