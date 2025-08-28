Revelan los secretos del proyecto para techar y ampliar la cancha de River

El estadio Monumental de River Plate , atravesó en los últimos años una transformación profunda que lo llevó a posicionarse como uno de los recintos deportivos más modernos, funcionales y con mayor capacidad de Sudamérica. Ahora, el oficialismo, que tendrá a Stefano Di Carlo como candidato en los comicios del 1 de noviembre , avanza con el estudio de un proyecto que podría redefinir una vez más el perfil del emblemático escenario del Millonario: techar las tribunas del estadio y la posibilidad de ampliar aún más el aforo.

Actualmente, el proyecto de techar el Monumental se encuentra en una etapa final de análisis, atravesando una compleja fase de evaluación técnica, financiera y operativa. La posibilidad está abierta y existe un plan de trabajo en curso, aunque todavía no hay una definición formal en torno a su ejecución. Este mismo planteo incluye la opción de sumar una bandeja extra, lo que permitiría añadir, de mínima, 7.000 localidades al actual aforo.

“Todavía no está definido. Pero el proyecto está”, confesó una fuente importante del Mundo Millonario. “Resta ver cómo se financiará”, remarcó. A diferencia de la última etapa de ampliación y modernización, donde la venta anticipada de nuevas plateas y palcos generó ingresos directos y permitió estructurar el financiamiento de las obras, el techado representa un desafío particular. En este caso, el financiamiento resulta más complejo, ya que la cobertura misma no incorpora nuevas fuentes de ingreso inmediato ni ofrece productos de preventa.

image

El aspecto técnico es igualmente determinante. Según detallaron fuentes al tanto del desarrollo, la intervención requiere una obra de ingeniería avanzada que, a diferencia de proyectos tradicionales, evitaría cargar peso sobre la estructura actual del estadio. Para preservar la integridad de la obra ejecutada durante estos años y cumplir con los protocolos de seguridad y modernidad internacional, la solución diseñada consiste en un esquema de alrededor de cien columnas que se elevarían en el perímetro externo del Monumental. Sobre esta base se construiría una armazón que permite dos opciones: instalar solo el techo o, alternativamente, sumar una bandeja superior junto a la cobertura.

Un Monumental techado, el nuevo sueño de River

Dentro del análisis estratégico para avanzar con el techado, River Plate contempla una serie de beneficios de alto impacto. Uno de ellos es la conversión del techo en una gran superficie destinada a acuerdos de naming y branding, lo que abriría la puerta a convenios comerciales robustos con marcas locales e internacionales. La magnitud de la estructura ofrecería a los sponsors visibilidad inédita tanto para eventos deportivos como para recitales y espectáculos masivos.

Desde el plano operativo, la cobertura permitiría una reducción notable de los llamados gastos CAPEX asociados al mantenimiento de infraestructuras. Actualmente, los elementos expuestos al sol y la lluvia sufren un desgaste acelerado y requieren renovaciones periódicas. Con el techo, el nivel de deterioro se reduciría drásticamente, lo que redundaría en menores inversiones de reposición y mayor longevidad en butacas, estructuras y acabados.

image

El techado también modificaría el perfil del Monumental como recinto multipropósito. La estructura permitiría optimizar la venta de recitales, ya que los sistemas de colgado y soporte para escenarios, luces y pantallas podrían ir directamente sujetos al techo, eliminando la necesidad de grandes torres y estructuras temporales sobre el campo de juego. Por otra parte, el techo ofrecería avances clave en términos acústicos. La obra pretende generar una caja de resonancia en el interior del estadio, amplificando la experiencia tanto en espectáculos deportivos como musicales. Este efecto beneficiará al público y, en ciertos casos, reducirá la transmisión de ruido hacia el entorno del barrio.

El diseño que analizan los equipos técnicos de River Plate contempla una cobertura sobre las tribunas, excluyendo la posibilidad de realizar un cierre total del estadio. La experiencia internacional ha demostrado que los estadios completamente techados, sin acceso a la luz natural, enfrentan problemas graves para mantener la calidad del césped. Los especialistas subrayan que las alternativas artificiales nunca igualan el rendimiento de los procesos naturales y advierten sobre los elevados riesgos en materia de deterioro del campo.

El proyecto de cubrir el Monumental se presenta en una etapa de cambios en la infraestructura impulsada desde 2020, cuando la institución, bajo la conducción de Jorge Brito y su equipo directivo, lanzó un ambicioso proceso de modernización. Ese sendero comenzó con la transformación total del campo de juego, con la introducción de césped híbrido (95% natural y 5% sintético) y un nuevo sistema de drenaje, desagüe y climatización, que colocó a River a la vanguardia de la tecnología deportiva regional.