La picante decisión de Adam Bareiro que enfureció a los hinchas de River antes de firmar con Boca

Boca está a un paso de firmar contrato con un delantero que hasta hace algunos meses jugó con la camiseta de River . Falta a confirmación oficial, pero pareciera que entre la institución y Adam Bareiro está todo avanzado para llegar a un acuerdo hacer formal el vínculo.

Es que Fortaleza , su actual club, aceptó los 3 millones de dólares a cambio de la totalidad del pase del delantero paraguayo de 29 años. Ante ese panorama todo pareciera indicar que la comprar se hará efectiva y el jugador pasará de cruzarse la banda roja a vestir la azul y oro.

Lógicamente esta situación enojó a algunos hinchas del millonario a pesar de que no tuvo un gran paso por el club, pero lo llamativo es la decisión de cruzar de vereda. Y, para colmo, el delantero tomó una decisión en las redes sociales que generó aún más enojo.

En medio de los rumores casi confirmados, el delantero decidió borrar todas las fotos con la camiseta del millonario de sus redes sociales, por lo que ahora tendrá a futuro un camino azul y oro. Sin embargo la eliminación del contenido no hará olvidar su paso por el club de Núñez donde disputó 16 partidos sin convertir goles.

¿Cavani de arranque? El probable 11 de Boca para el clásico frente a Racing

El regreso de Edinson Cavani a la acción contra Platense no fue el esperado por el hincha de Boca. A pesar de mostrarse activo, con despliegue, comprometido, la imagen de la entrada en calor marcó al delantero uruguayo. Además de no realizar ese trabajo pre competitivo completo, se hizo viral por sentarse en una heladerita, patear una pelota contra ella, casi aislado del partido que se estaba por disputar.

A pesar de todo eso, Claudio Úbeda y su cuerpo técnico entienden que El Matador podría ser titular este viernes contra Racing. El uruguayo podría reeditar la dupla charrúa con Merentiel, ya que el entrenador Xeneize está analizando volver al doble nueve y reformular un ataque que hasta ahora no le viene dando resultado con los extremos y un solo referente de área.

Lo que llama la atención, claro, es que Cavani vuelva a meterse de entrada después de las dudas que se generaron sobre su situación física a partir de esa entrada en calor no completada y de que, en definitiva, apenas sumó 25 minutos contra el Calamar. Pero no tuvo problemas ni dolencias en el post partido, se mantuvo en esta semana entrenándose a la par y por eso Úbeda cree que está en condiciones de salir al campo desde el inicio.

Para encontrar el último partido de Cavani como titular hay que remontarse a septiembre del año pasado. Es decir, pasaron ya más de cinco meses: fue contra Central, en Rosario, con Miguel Russo en el banco. Luego, sufrió una distensión en el psoas derecho y estuvo dos meses sin jugar. Volvió contra Tigre, por la última fecha del Clausura, con un gol de penal en el final.

Luego, sus problemas físicos no le permitieron estar en plenitud. Y terminó de explotar su lesión lumbar, que no lo dejó entrar justamente contra Racing, en la eliminación de la semi del Clausura. Eso lo obligó a hacer un tratamiento intensivo que lo sacó de las canchas en todo este tiempo, hasta su retorno este domingo ante Platense.