¿Rompe el mercado?: Boca busca a un ex delantero de River

Tras caerse el pase de Edwuin Cetré, el Xeneize piensa en otra alternativa para el ataque con el cupo que tiene para fichar por la lesión de Rodrigo Battaglia.

Boca se movió en silencio y presentó durante la jornada del viernes una oferta por Adam Bareiro , ex delantero de River , quien juega en Fortaleza de Brasil y tiene un porcentaje de su pase en el conjunto millonario.

El cuadro xeneize elevó una propuesta de tres millones de dólares al elenco brasileño, mientras que el atacante de 29 años habría dado el visto bueno para sumarse a los de La Ribera.

La sorpresa de las negociaciones es que la dirigencia azul y oro no solo deberá negociar con el equipo que disputa la segunda categoría del fútbol de Brasil, sino que también deberá acordar términos con su rival de toda la vida, River .

De esta manera, la buena predisposición en las conversaciones por parte de la Comisión Directiva de “La Banda” será clave para saber si Bareiro termina jugando bajo las ordenes de Claudio Úbeda.

Adam Bareiro-River-Boca-Portada.jpg

El delantero paraguayo desembarcó en River a mediados del 2024 en torno a los 4.5 millones de dólares. No obstante, su rendimiento no fue el esperado y, tras un préstamo en el Al-Rayyan de Qatar, la mitad de su pase fue vendido a Fortaleza en 1.8 millones de la divisa estadounidense, mientras que el restante quedó en poder de los de Núñez.

Dentro del acuerdo entre River y Fortaleza existían dos clausulas por objetivos: disputar 35 partidos oficiales y convertir 20 goles. Las mismas todavía no se cumplieron por lo que el “Millonario todavía dispone de la misma cantidad de los derechos económicos que el cuadro carioca.

Si las negociaciones llegan a buen puerto, Boca sumará jerarquía en ataque y un futbolista del gusto de Juan Román Riquelme, presidente del Xeneize, quien ya había buscado al futbolista cuando vestía la camiseta de San Lorenzo.

Boca presentó la lista de convocados ante Platense con un regreso sorpresa

Boca presentó su lista de convocados para enfrentar este domingo a Platense, por la quinta fecha del Torneo Apertura, y se confirmó un importante regreso.

Se trata del delantero uruguayo Edinson Cavani, quien fue convocado por primera vez en el 2026 luego de mejorar de su lumbalgia que lo tiene a maltraer desde la pretemporada.

Cavani, de 38 años, jugó por última vez para Boca a principios de diciembre del 2025, cuando el “Xeneize” superó 1-0 como local a Argentinos Juniors, por los cuartos de final del Torneo Apertura.

boca convocados platense

Desde su llegada a Boca a mediados del 2023, el delantero “Charrúa" disputó 79 partidos, en los que anotó 29 goles y repartió cuatro asistencias. Pese a que su promedio goleador no es para nada malo, es uno de los jugadores más criticados por los hinchas “Xeneizes” ya que desde su arribo no rindió ni cerca de lo que se esperaba.

Si bien todo apunta a que comenzará desde el banco de suplentes, no hay que descartar la posibilidad de que sume algunos minutos ante el “Calamar”. En el partido ante Platense, Boca buscará recuperarse luego de la derrota 2-1 que sufrió ante Vélez en la última fecha.

Los convocados de Boca para recibir a Platense

Arqueros: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García.

Defensores: Juan Barinaga, Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida

Mediocampistas: Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Belmonte y Williams Alarcón.

Delantero: Tomás Aranda, Kevin Zenón, Gonzalo Gelini, Iker Zufiaurre, Ángel Romero, Edinson Cavani y Miguel Merentiel.