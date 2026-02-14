Boca recibe a Platense con un regreso clave: hora, formaciones y TV

El Xeneize busca volver a la senda de la victoria ante el Calamar en La Bombonera, luego de caer por 2 a 1 frente a Vélez de visitante.

Boca recibirá este domingo a Platense , por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Apertura , en busca de un triunfo que le permita acomodarse tras la derrota en su última presentación ante Vélez.

El encuentro, que se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando (más conocido como “La Bombonera”) a partir de las 19:30 y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro será Sebastián Zunino, mientras que en el VAR estará Jorge Baliño.

Boca llega a este encuentro envuelto en dudas, luego de la derrota 2-1 ante el Vélez de Guillermo Barros Schelotto. Los dirigidos por Claudio Úbeda se mantuvieron con seis puntos, por lo que marchan sextos en la Zona A.

En caso de reencontrarse con el triunfo, el “Xeneize” podría terminar la fecha cerca de los líderes, aunque si sufre una nueva derrota caería fuera de la zona de clasificación a los playoffs.

La única incógnita en el 11 inicial pasa por el lateral derecho de la defensa, donde aún no está definido si dicha posición será ocupada por Juan Barinaga o Marcelo Weigandt.

boca convocados platense

Lo que ya está confirmado es que el delantero uruguayo Edinson Cavani fue incluido por primera vez en el año en la lista de convocados de Boca. El atacante ya mostró signos de recuperación de una lumbalgia, que lo mantuvo fuera de acción desde fines de noviembre del año pasado, cuando jugó por última vez por los cuartos de final del Torneo Clausura, cuando el “Xeneize” superó 1-0 como local a Argentinos Juniors.

Desde su llegada a Boca a mediados del 2023, el delantero “Charrúa" disputó 79 partidos, en los que anotó 29 goles y repartió cuatro asistencias. Pese a que su promedio goleador no es para nada malo, es uno de los jugadores más criticados por los hinchas “Xeneizes” ya que desde su arribo no rindió ni cerca de lo que se esperaba.

En los últimos días , Cavani intensificó la recuperación de una dolencia que lo tiene a maltraer desde hace un año, y ahora el entrenador Claudio Ubeda lo incluyó en la nómina. En ese sentido, el director técnico también convocó a otro delantero: Lucas Janson, ya recuperado de un desgarro. De todas maneras, irá al banco de relevos, al igual que Cavani, aunque este viernes fue probado como titular.

Platense, por su parte, había tenido un gran inicio en el Torneo Apertura, producto de los siete puntos sumados en las primeras tres fechas. Sin embargo, en su última presentación sufrió mucho la falta de efectividad y perdió 1-0 ante Independiente, que aprovechó una de las pocas situaciones claras que tuvo. Actualmente el “Calamar”, que es dirigido por Walter Zunino, ocupa el quinto puesto en la Zona A.

Las probables formaciones de Boca y Platense

Torneo Apertura

Zona A - fecha 5

Boca - Platense

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Jorge Baliño

Hora: 19:30. TV: ESPN Premium

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga o Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Iker Zufiaurre o Gonzalo Gelini, Miguel Merentiel y Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda.

Platense: Matías Borgogno; Tomás Silva, Eugenio Raggio, Ignacio Vázquez, Juan Ignacio Saborido; Felipe Bussio, Maximiliano Amarfil; Juan Gauto, Franco Zapiola, Guido Mainero; Leonardo Heredia. DT: Walter Zunino.