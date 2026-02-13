Con una posible sorpresa, Úbeda define el 11 de Boca para recibir a Platense

Tras la derrota de Boca en su visita a Vélez el pasado domingo, Claudio Ubeda entendió que debía meter mano en el equipo de cara al partido contra Platense . Y eso fue lo que el entrenador hizo durante esta semana, primero el jueves en la práctica de fútbol en la Bombonera, en donde hizo tres variantes; y después este viernes en Ezeiza, lugar en el que nuevamente realizó una modificación respecto al día anterior.

Y el que reapareció en escena después de recuperarse de un desgarro y directamente metido en el 11 titular fue nada menos que Lucas Janson. El delantero ocupó el lugar que el jueves había sido de Iker Zufiaurre e integró el trío de ataque junto a Miguel Merentiel y Ángel Romero.

Igualmente, durante el ensayo de fútbol en Boca Predio, Úbeda también le dio minutos al chico Tomás Aranda, quien entró justamente por Janson. Y ahí pareciera estar la duda del técnico antes de recibir al Calamar por la quinta fecha del torneo Apertura, en el tercer atacante.

image

Si bien todavía el equipo no está confirmado y aún queda la última práctica de este sábado, en la que si Úbeda mantiene la conducta de los últimos dos días seguramente va a seguir probando, la realidad es que el resto del 11 pareciera ser el mismo que viene ensayando, con los ingresos de Williams Alarcón en el mediocampo por Milton Delgado y con la presencia de Ángel Romero por Kevin Zenón.

Los cambios que haría el Sifón Úbeda

Sería el lugar que Gonzalo Gelini ocupó ante Vélez el que aún debe definir el Sifón Úbeda. Probó a Iker Zufiaurre, el que más rodaje tiene de los juveniles que subieron este año a Primera y que viene de hacerle un golazo a Vélez en Liniers en la derrota del finde pasado; también a Tomás Aranda, el delantero que debutó muy bien en La Plata frente a Estudiantes y que tuvo un buen ingreso en el Amalfitani; y a Lucas Janson, que de momento pareciera picar en punta.

El ex Vélez ya fue titular este año en el único partido que pudo jugar antes de lesionarse, aunque lo hizo de centrodelantero, una posición en la que si bien jugó alguna vez no es la suya, pero que tuvo que desempeñar porque en ese momento todos los 9 estaban lesionados. Y la verdad es que si bien Boca le ganó 1-0 a Riestra, se notó que no siente la posición y le costó mucho.

image

Esta vez, claro, sería diferente su posición. Con Miguel Merentiel recuperado del desgarro (ya fue titular contra Vélez) y con la presencia de Ángel Romero del otro lado, la función de Janson dentro del equipo sería otra totalmente diferente. Eso sí, deberá terminar de ganarse ese lugar este sábado en la práctica.

De esta manera, y ante lo visto en las prácticas dirigidas por Úbeda, el probable equipo de Boca para recibir a Platense sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Costa; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Lucas Janson, Miguel Merentiel y Ángel Romero.