Bombazo: Sebastián Villa habló sobre la posibilidad de volver a Boca
El delantero colombiano brindó una entrevista mano a mano con Tyc Sports y habló sobre una posible vuelta al club que preside Juan Román Riquelme.
Sebastián Villa supo ser uno de los jugadores más importantes y desequilibrantes que tuvo Boca en los últimos años con un buen paso futbolístico pero manchado por una denuncia de su expareja hacia él por abuso sexual de la que luego fue absuelto. Ese fue uno de los detonantes para que el jugador salga del club en medio de grandes diferencias marcadas con el presidente del club Juan Román Riquelme. Ahora podrían repatriarlo en un contexto irregular del equipo.
Sin embargo, lo que parecía una imposibilidad durante la gestión de Riquelme, podría revertirse y volver a ser una posibilidad. Es te miércoles por la mañana el delantero colombiano se sentó frente a las cámaras de Tyc Sports y habló sobre la chance de regresar al club.
La contundente frase de Villa sobre una posible vuelta a Boca
"Se hablan muchas cosas que no son. Yo tuve la oportunidad de hablar con Chicho hace poco y quedamos en seguir hablando. Queda esperar, sentarme con mi familia y el presidente de Independiente Rivadavia y veremos qué pasa con mi futuro", dijo en su relato.
Sin embargo, las precisiones sobre su postura al respecto quedó clara con una frase que no pasó desapercibida: "Riquelme me puede llamar, no le cierro las puertas a nadie", dijo el jugador que también había sonado para reforzar a River en el último período de Marcelo Gallardo como entrenador.
Otras frases de Villa
- Su presente en Independiente Rivadavia: "Contento por lo que hemos hecho aquí, no solo a nivel nacional sino también internacional. Es un proceso muy bonito. Nosotros somos un equipo muy humilde y nadie creía en nosotros, pero confiamos mucho en nuestro grupo, logramos puntos muy importantes fuera de casa y conseguimos una cantidad de puntos importantes."
- Sobre si es el mejor jugador en Argentina: "No me pongo primero, hay grandísimos jugadores a los cuales respeto mucho. Yo hago mi trabajo, respeto mucho la carrera de Leandro Paredes y la de (Ángel) Di María. No me considero el mejor, pero trabajo para ser el mejor."
- Sobre los contactos con River: "Hubieron llamados, pero no se pusieron de acuerdo en los números. Mi trabajo es jugar al fútbol y si me sale la oportunidad de ir a cualquier club yo tengo que ir a trabajar. Pienso en el futuro de mi familia."
- La importancia de la Selección colombiana para él: "Vengo hace siete años para estar en la selección, vengo remando hace mucho tiempo y para mí la selección lo es todo. De chico soñé con estar y jugar un Mundial. Vengo trabajando a doble turno todos los días para poder estar. Queda esperar la decisión del profe, yo sigo trabajando para poder estar."
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