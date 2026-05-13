Deportes La Mañana Sebastián Villa Bombazo: Sebastián Villa habló sobre la posibilidad de volver a Boca

Sebastián Villa supo ser uno de los jugadores más importantes y desequilibrantes que tuvo Boca en los últimos años con un buen paso futbolístico pero manchado por una denuncia de su expareja hacia él por abuso sexual de la que luego fue absuelto. Ese fue uno de los detonantes para que el jugador salga del club en medio de grandes diferencias marcadas con el presidente del club Juan Román Riquelme. Ahora podrían repatriarlo en un contexto irregular del equipo.

Sin embargo, lo que parecía una imposibilidad durante la gestión de Riquelme, podría revertirse y volver a ser una posibilidad. Es te miércoles por la mañana el delantero colombiano se sentó frente a las cámaras de Tyc Sports y habló sobre la chance de regresar al club.

La contundente frase de Villa sobre una posible vuelta a Boca "Se hablan muchas cosas que no son. Yo tuve la oportunidad de hablar con Chicho hace poco y quedamos en seguir hablando. Queda esperar, sentarme con mi familia y el presidente de Independiente Rivadavia y veremos qué pasa con mi futuro", dijo en su relato.