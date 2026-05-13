Segundo descenso en tres años de Atenas de Córdoba, un síntoma del básquet argentino

El club más ganador de la historia de la Liga Nacional perdió el play-out con Argentino de Junín y volvió a bajar de categoría.

Por segunda vez en los últimos tres años, un gigante baja a la Liga Argentina. Atenas de Córdoba volvió a descender a la segunda categoría del básquet nacional en un lapso de cuatro temporadas. En un hecho que simboliza los flojos años que atraviesa la disciplina a nivel país en diferentes planos, el club más ganador de la elite sufrió otro golpe durísimo.

Luego de regresar el año pasado a la Liga Nacional, torneo en el que nadie festejó tanto como el griego, el verde no pudo sostenerse. En la noche del martes, perdió la serie por la permanencia ante Argentino de Junín , cerrando la llave con un 3-1 definitivo para los de Buenos Aires, tras un 88-77 en suelo bonaerense.

El destino se repite: en mayo 2023 ya había sufrido la pérdida de la categoría en una recordada definición contra San Lorenzo , de la cual se recuperó rápidamente tras vencer a Racing de Chivilcoy en la final de la Liga Argentina 2023/2024.

Pese a que el conjunto cordobés había mostrado signos de recuperación en la temporada 2024/2025, donde incluso alcanzó los playoffs y quedó afuera compitiendo bien, la temporada regular siguiente fue bastante mala.

Atenas terminó la fase clasificatoria en la penúltima posición, con un registro de 13 victorias y 23 derrotas, lo que lo obligó a revalidar su plaza ante Argentino de Junín, el último en la tabla (7-29)

Por eso, la ventaja de localía era de Atenas, pero en el segundo punto de la serie hubo victoria visitante por 84 a 78 y eso le permitió al "Turco" sellar la permanencia en "El Fortín de las Morochas".

La incorporación en las últimas semanas de Franco Balbi fue clave para Argentino, que tuvo un salto de calidad con él en su plantel, ya que fue determinante para quedarse con la serie.

balbi argentino de junín

Ahora, Atenas se enfrenta nuevamente al desafío de la reconstrucción desde la segunda categoría, en un escenario de incertidumbre para el club que, durante décadas, fue sinónimo de gloria y excelencia en el básquet.

La debacle del equipo cordobés resulta difícil de asimilar para una institución que supo ser el faro del básquet argentino. Con una vitrina que ostenta nueve títulos y que fue cuna de grandes deportistas como Marcelo Milanesio y Héctor "Pichi" Campana, Atenas vuelve a sufrir el resultado deportivo menos querido.

Embed "Atenas":

Porque perdió ante Argentino de Junín y descendió a la #LigaArgentina pic.twitter.com/X2tQj2LnPV — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 13, 2026

En el partido decisivo, Atenas fue muy competitivo en el primer tiempo, incluso siendo superior en varios tramos a su rival. Nayke Sanders, Santiago Ferreyra y Luciano González se destacaron en esa etapa inicial.

Sin embargo, en el complemento la cosa empezó a cambiar. En medio de un clima de tensión, Argentino mejoró en defensa y se puso al frente con el apoyo de su gente. Dylan Smith (22) entró en juego, David Shriver (21) hizo de las suyas y Franco Balbi (15 y 6 rebotes) condujo con claridad.

Así, el local llegó arriba al último cuarto. Con toda la presión encima, Atenas falló lanzamientos clave y tuvo pérdidas que le costaron la permanencia. El final se fue acercando y el destino se hizo inevitable para los dirigidos por José Luis Pisani, que cayeron 88 a 77 frente a los comandados por Adrián Capelli.