Carlos Tévez, afuera de Talleres: el club no le renovará contrato y ya lo despidió en redes

La institución cordobesa anunció junto a un video hecho por el presidente del club Andrés Fassi y el propio Tévez que no renovarán el vínculo que los unía.

Tras la derrota y eliminación en el clásico ante Belgrano de Córdoba , Talleres de Córdoba anunció que Carlos Tévez se irá del club luego de una decisión compartida con la dirigencia encabezada por el presidente del club Andrés Fassi pero motivada por el propio DT. Es que una vez finalizado el contrato vigente, la institución afirmó que no le renovará contrato y ya lo despidió con un video publicado en las redes sociales.

El golpe del Pirata (Belgrano de Córdoba) en el estadio Mario Alberto Kempes fue una de las claves que terminó de decretar un ciclo cumplido para el técnico que había llegado a la institución en julio del año pasado, previo al inicio del Torneo Clausura 2025. Tanto él como su cuerpo técnico, tienen que decir adiós de la T a pesar de que su contrato vence el 30 de junio.

"Tras la finalización del contrato vigente, la Comisión Directiva del Club Atlético Talleres agradece a Carlos Tévez y a todo su Cuerpo Técnico por su etapa a cargo del Primer Equipo de la Institución.

El cuerpo técnico, encabezado por Carlos Tévez, llegó al Club en julio del año pasado, previo al inicio del Torneo Clausura 2025.

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Luego de un difícil semestre, en un contexto deportivo adverso, logró el objetivo planteado.

En el receso de fin de año, se trabajó en conjunto en las decisiones de conformación del plantel, el perfil de los refuerzos y promoción de juveniles para el primer semestre de este año.

En este Torneo Apertura, el equipo sumó 26 puntos, consolidando una sólida base de cara a la posibilidad de regresar a competencias internacionales al cierre de la Temporada 2026.

El Cuerpo Técnico Institucional asume la dirección transitoria de los entrenamientos de los jugadores del Plantel Superior la espera de la definición de la fecha de 16vos de final de Copa Argentina.

La directiva inicia la búsqueda del entrenador que estará a cargo para la continuidad del fixture.

Agradecemos a todo el cuerpo técnico por el trabajo realizado durante estos doce meses, destacando en Carlos Tévez su calidad humana, compromiso institucional, jerarquía, personalidad y capacidad trabajo."

Tévez no dirigiría el próximo encuentro

Según trascendió en las últimas horas a partir de la noticia, quien era entrenador del elenco cordobés no estará al frente del equipo en el duelo que tendrá la T ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina en Santiago del Estero. El mismo tiene fecha pactada para el 20 de mayo.

En medio de los agradecimientos al ciclo del técnico, la institución cordobesa afirmó que están en búsqueda de un reemplazante para el cargo. Sin embargo, aún no trascendieron nombres que suenen para ocupar el cargo vacante que dejó el Apache.

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Tras la finalización del contrato vigente, la Comisión Directiva del Club Atlético Talleres agradece a Carlos Tévez y a todo su Cuerpo Técnico por su etapa a cargo del Primer Equipo de la Institución



El cuerpo técnico,… pic.twitter.com/jZhF9LyoD5 — Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) May 13, 2026

Qué había dicho Fassi a mediados de abril sobre Tévez

“Gratitud hacia él, porque hablamos de todo lo que fue el 2025, de haber tomado a un Talleres en un momento muy complejo”, había expresado Fassi mientras que también había remarcado: “Hoy será la invitación a la continuidad de un proceso donde queremos juntos tratar de terminar un ciclo y llevar a Talleres nuevamente a una competencia internacional”.

Para cerrar, había dicho: “Nos gustaría que él termine este proceso seis meses más. Lo charlaremos y respetaremos la situación que juntos tomemos, pero por supuesto está la invitación para que Carlos continúe”. Estas declaraciones exponen que el entrenador fueron en vano y finalmente el DT se irá del club.