El Jefecito fue consultado por su excompañero de Selección en el marco de un evento llevado a cabo en México.

La llamativa reacción de Mascherano al hablar de Messi por primera vez desde su salida del Inter Miami.

El exmediocampista y director técnico, Javier Mascherano , reapareció públicamente en un evento realizado en México y dejó una respuesta que rápidamente generó repercusión. Es que a pocas semanas de su polémica salida del Inter Miami , el Jefecito fue consultado por Lionel Messi y respondió con un tono que no pasó desapercibido.

La escena ocurrió durante un encuentro organizado para seguir el clásico entre Barcelona y Real Madrid. Allí, periodistas locales aprovecharon la presencia de Mascherano para preguntarle por el capitán argentino y la relación entre ambos después de su controversial salida del club estadounidense.

“Bien, bien, siempre se ve bien”, respondió el exmediocampista de manera breve. Demasiado breve. Sin intención de extenderse, inmediatamente agregó un “¿listo?”, dejando en evidencia cierta incomodidad frente a la consulta y dando por terminado el tema.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2054265175109165529&partner=&hide_thread=false “¿Cómo se lo ve a Messi para el Mundial? BIEN, BIEN, SIEMPRE SE LO VE BIEN. ¿LISTO?”.



Javier Mascherano, ex DT de Inter Miami. pic.twitter.com/AKGKj6gaJP — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 12, 2026

Recordemos que la versión oficial de la salida de Mascherano del equipo de Las Garzas fue por motivos personales. Sin embargo, medios estadounidenses apuntaron a un supuesto cortocircuito entre el entrenador y algunos de los jerarcas del plantel, entre ellos, Lionel Messi.

Cómo y con quién fue la fuerte discusión que derivó en la salida de Javier Mascherano del Inter Miami

La salida de Javier Mascherano como entrenador de Inter Miami sacudió al mundo de la MLS y, con el correr de los días, comenzaron a conocerse detalles que explican el trasfondo de su decisión de alejarse de Las Garzas. Según reveló The Athletic, una fuerte discusión en el vestuario tras el empate 2-2 ante New York Red Bulls habría sido el detonante de su renuncia.

El episodio se dio en un contexto de creciente tensión interna en el vestuario del equipo de La Florida. De acuerdo con el reporte, el empate del fin de semana fue la culminación de una serie de conflictos que se venían gestando puertas adentro de la institución, especialmente tras la eliminación en los octavos de final de la Concacaf Champions Cup frente a Nashville SC, un golpe que generó malestar en el plantel.

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Fuentes cercanas al club señalaron que el conflicto incluyó cruces entre jugadores y el cuerpo técnico, en un clima cargado por la presión de los resultados. El plantel esperaba sostener el nivel mostrado en la MLS anterior, donde el equipo había tenido un rendimiento destacado, pero los últimos resultados no acompañaron al equipo de Lionel Messi.

La relación Mascherano - Messi

La situación derivó en una discusión que terminó de romper el equilibrio interno. Poco después, el club confirmó oficialmente la salida de Javier Mascherano y anunció que Guillermo Hoyos asumiría de manera interina. Todo esto, además, sorprendió por la relación de amistad que tienen desde hace años Masche y Lionel Messi.

Uno de los focos de atención estuvo puesto en el vínculo que Javier Mascherano mantenía con Lionel Messi. Según el informe de The Athletic, las discusiones entre ambos eran frecuentes, aunque eran interpretadas como parte de una relación de confianza y respeto mutuo, construida a lo largo de años compartidos en la Selección Argentina y en el Barcelona.

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“Mascherano no tenía miedo de desafiar a Messi”, señalaron fuentes citadas por el medio. Sin embargo, en un contexto de alta exigencia, cada diferencia adquiría mayor peso dentro del vestuario. Desde la llegada de Messi, el club vive bajo una presión constante. La expectativa de resultados inmediatos, sumada a un plantel repleto de figuras, reduce al mínimo el margen de error para el entrenador de turno, cómo sucedió en su momento con el Tata Martino.