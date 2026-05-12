El insólito gol en contra por el que Cristiano Ronaldo no pudo gritar campeón

En la liga de Arabia Saudita se dio una increíble situación en el partido que enfrentaba al Al-Nassr del portugués y su perseguidor inmediato.

Cristiano Ronaldo está atravesando su mejor temporada en Arabia Saudita desde que llegó a la liga a finales del 2022. El portugués está a un paso de consagrarse en el torneo local con el Al-Nassr y sumar su primer título oficial en el club. Este martes estuvo a unos segundos de lograrlo, pero un insólito gol en contra lo impidió.

En la jornada 32 se daba el enfrentamiento entre el conjunto del luso, que marchaba primero y el Al-Hilal, que tiene en sus filas a Karim Benzema . El empate dejó al Al-Nassr a una victoria en la última fecha, en la que juega ante el Damac FC, de levantar el trofeo.

El Al-Nassr llegaba a esta jornada con una ventaja de cinco puntos, aunque con un partido más, sobre el Al-Hilal. Una victoria del conjunto de CR7 le permitía festejar el título, pero una derrota dejaba a su perseguidor dependiendo de sí mismo para arrebatarle la liga.

El encuentro comenzó a favor del Al-Nassr, que se puso en ventaja a los 37 minutos con gol de Mohamed Simakan. Y cuando se preparaban todos los festejos, a los 98 minutos, tras un lateral al área, el arquero Bento quiso salir a despejar y terminó metiéndola en su propio arco, generando el empate que le da una última esperanza al Al-Hilal de ser campeón.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SPL_EN/status/2054295386911649985?s=20&partner=&hide_thread=false Bento with an unfortunate 90+8' own goal pic.twitter.com/IaBAaeIf6v — Roshn Saudi League (@SPL_EN) May 12, 2026

La cara de Cristiano Ronaldo lo decía todo: el portugués había salido reemplazado y demostró su profunda frustración por estar tan cerca del objetivo y que se escapara por un detalle tan increíble.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/2054303174123835846?s=20&partner=&hide_thread=false La FRUSTRACIÓN de Ronaldo después de quedar a SEGUNDOS de festejar la liga árabe...



Al Nassr le ganaba 1-0 a Al Hilal e iba a consagrarse campeón, pero el arquero Bento cometió UN GRAVE ERROR y marcó en contra



Su equipo sigue en la cima, con cinco puntos de… pic.twitter.com/vfo4kvpbrv — Diario Olé (@DiarioOle) May 12, 2026

Más allá de esto, el Al-Nassr todavía depende de si mismo para ser campeón, además de que el sábado juega la final de la Champions League de Asía (el nivel dos), ante Gamba Osaka, en el que el portugués puede sumar otro título.

Florentino Pérez apuntó fuertemente contra el Barcelona

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, realizó hoy una conferencia de prensa en la que afirmó que llamará a elecciones en la Casa Blanca, aunque respaldó su mandato y aseguró que está en perfecto estado para continuar en el cargo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2054239071002632616?s=20&partner=&hide_thread=false Florentino Pérez, sobre los rumores de una posible salida como Presidente del Real Madrid:



"LAMENTO DECIRLES QUE NO VOY A RENUNCIAR, Y VOY A CONVOCAR A ELECCIONES.



Invito a todos aquellos que quieran presentarse, que tienen la oportunidad. Algunos periodistas se creen que… pic.twitter.com/sMvy9BKmnF — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 12, 2026

Además, manifestó su enojo por las filtraciones sobre el conflicto entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, y por otro lado, atacó fuertemente al Barcelona, al que acusó de "robarle siete títulos de Liga".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2054250880875344140?s=20&partner=&hide_thread=false "Nos hemos quedado en blanco esta temporada, pero yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y SOLO HE GANADO 7 CHAMPIONS, es poco ya lo sé, y 7 LIGAS, y podría haber ganado 14. PORQUE LAS OTRAS ME LAS HAN ROBADO.



¿Cómo no voy a estar cabreado?".



Florentino Pérez, presumiendo… https://t.co/WVzAURYHaS pic.twitter.com/Q4o8g5OK7C — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 12, 2026

El presidente del Real Madrid reavivó la polémica por el caso Negreira, al que definió como “el mayor escándalo de la historia del fútbol”, y anunció que el club prepara un informe para presentar ante la UEFA.

Además, tuvo una polémica frase con respecto al caso: "Yo he venido aquí a luchar y a defender al Real Madrid, no a que unos árbitros se enriquezcan con el dinero del Barcelona".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DAZN_ES/status/2054244632448377343?s=20&partner=&hide_thread=false "YO NO HE VENIDO AQUÍ A QUE UNOS ÁRBITROS SE ENRIQUEZCAN CON EL DINERO DEL BARCELONA"



Florentino Pérez deja un recado al eterno rival pic.twitter.com/Rdx0TKCOer — DAZN España (@DAZN_ES) May 12, 2026

El Barcelona no tardó en responder mediante sus redes sociales, afirmando que estudian una denuncia judicial por estas declaraciones: "En referencia a la rueda de prensa convocada por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, informamos de que nuestro departamento legal está estudiando detenidamente sus manifestaciones y acusaciones".