Escándalo en la liga árabe: acusan al arbitraje de favorecer al equipo de Cristiano Ronaldo

Futbolistas del Al-Ahli, que pelea el título con el Al-Nassr del portugués, prendieron fuego a los jueces tras varios fallos polémicos.

El 1-1 entre Al-Fayha y Al-Ahli por la fecha 29 de la Saudi Pro League desató un fuerte escándalo . El foco de la polémica estuvo en el arbitraje , acusado de perjudicar al visitante en plena lucha por el título con el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo .

El encuentro tuvo tres jugadas clave dentro del área a favor de Al-Ahli que fueron revisadas por el VAR, pero en ninguna se sancionó penal. Las decisiones generaron un clima caliente y desataron la bronca del plantel, del cuerpo técnico y de referentes del club, que consideran que hubo un claro perjuicio.

Uno de los que salió con todo fue Hussein Abdul Ghani, quien afirmó: “Lo que le ha pasado a Al-Ahli es una catástrofe. El equipo está preparado desde el inicio de la temporada, rindiendo a un gran nivel, y luego le privas de su derecho a competir, sea de forma intencionada o no”. Además, apuntó contra la dirigencia por no haber pedido árbitros extranjeros “para partidos que son como finales”.

Pero el que pegó más fuerte fue Ivan Toney, goleador del equipo, que acusó al cuarto árbitro de pedirle que se enfocaran en otros torneos: "No sé si el árbitro apagó su micrófono antes de decirme lo que me dijo: ‘Enfocate en la Champions League asiática’. Por eso necesitamos que se publiquen las grabaciones de audio, para que los hinchas puedan ver la verdad".

Por otro lado, el brasileño Galeno apuntó en sus redes sociales contra Cristiano Ronaldo, a pesar de no mencionarlo: "Mejor entreguen el trofeo directamente, está claro que eso es lo que quieren". Esto generó las especulaciones de que las quejas con el arbitraje van en torno al favoritismo por el portugués.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/w_galeno90/status/2041941284785406372?s=20&partner=&hide_thread=false Pode entregar a taça, é isso que querem, querem tirar a gente de todo jeito do campeonato, querem da a taça para uma pessoa, uma falta de respeito com nosso clube — w_galeno (@w_galeno90) April 8, 2026

El Al-Ahli sacó un comunicado, marcando su profundo pesar contra la designación de los jueces: "Estos errores plantean interrogantes legítimos sobre el mecanismo de selección de árbitros, especialmente dado el alto nivel técnico y competitivo de la liga saudí" y anunciando que pedirán las grabaciones de audio entre los jueces y el VAR.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ALAHLI_FCEN/status/2041969592981913727?s=20&partner=&hide_thread=false Media Statement pic.twitter.com/iFxv18cHR0 — Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) April 8, 2026

En lo deportivo, el empate deja a Al-Ahli con 66 puntos, a dos de Al-Hilal y a cuatro del líder Al-Nassr, que además tiene un partido pendiente. El cruce entre el primero y el tercero, previsto para fines de abril, aparece como determinante en la definición del campeonato.

La polémica con Cristiano Ronaldo al inicio de temporada

No es la primera vez en la presente temporada que Cristiano Ronaldo queda en el ojo público en la liga árabe. Al principio de temporada, el portugués había estado fuera un par de partidos y entrenamientos por una queja contra el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, que maneja los clubes más importantes de la liga.

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Cristiano Ronaldo believes that the Saudi League is being biased and that Al Hilal is being favored.



The Portuguese star is angry with the stance of the Public Investment Fund (PIF) regarding transfer policy and believes that Al Nassr has been harmed.



CR7… pic.twitter.com/Qc8iJdBohD — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) February 3, 2026

El ex Real Madrid argumentaba que los fondos utilizados para refuerzos no eran divididos justamente, sobre todo tras el traspaso de Karim Benzema al Al-Hilal, máximo competidor del Al-Nassr. Esto llevó a especulaciones de una posible salida de Ronaldo, aunque finalmente el conflicto se resolvió y siguió en la institución.