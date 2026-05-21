La profunda emoción de Cristiano Ronaldo en su primer título en Arabia

El portugués obtuvo su primer trofeo oficial con el Al-Nassr, tras cuatro años de estadía en el país árabe.

Cristiano Ronaldo rompió su racha de cuatro años sin títulos en Arabia Saudita al levantar el trofeo de la Liga. El Al-Nassr derrotó 4-1 al Damac, con un doblete del portugués, y se consagró por encima del Al Hilal de Karim Benzema, que quedó a solo dos puntos del líder.

Se vio al delantero luso, de 41 años , sumamente emocionado en su salida del campo de juego, tras ser reemplazado a pocos minutos del final. Es el primer título oficial a nivel club que levanta desde su salida de la Juventus.

Cristiano Ronaldo, campeón en Arabia

Cristiano Ronaldo siempre fue una figura que generó un gran amor y odio para ciertos fanáticos del fútbol, pero algo que nunca se pudo negar fue su profesionalismo. A pesar de jugar en una liga más pequeña como la árabe, el ex Real Madrid siempre intentó competir al máximo.

En la fecha anterior, el Al Nassr estuvo a segundos de ser campeón, pero un blooper de su arquero ante Al Hilal, le dio a su perseguidor una chance más para arrebatarle la liga.

Pero en la última jornada ante Damac, el equipo salió preparado para no dejar dudas. Cuando el partido estaba trabado y tan solo ganaba por un gol de diferencia, apareció Ronaldo con un increíble tiro libre, que pasó entre varias piernas y cabezas en el área, para poner el 3-1, que empezó a allanar el camino para el título.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/realmilgrauu/status/2057545540691214608?s=20&partner=&hide_thread=false Krl, olhem onde passou essa falta do Cristiano



Passou onde tinha que passar…



ABSURDO pic.twitter.com/Y19jepCuzE — REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) May 21, 2026

Antes de su salida, Cristiano despejó cualquier sueño de remontada marcando el 4-1: tras un avance por derecha, la pelota le quedó al delantero al borde del área chica y definió fuerte arriba para la locura de la hinchada del Al-Nassr.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mbaafraude/status/2057548362526642434?s=20&partner=&hide_thread=false DOBLETE DE CRISTIANO RONALDO



CAMPEÓN DE LA LIGA SAUDÍ pic.twitter.com/jXkIn5mtzp — gam (@mbaafraude) May 21, 2026

Cuando su entrenador decidió sacarlo, el portugués salió en medio de una ovación, mientras mostraba el escudo de su equipo y aplaudía a los hinchas que lo vitoreaban.

En el banco de suplentes terminó quebrándose: se hundió en lágrimas mientras era abrazado por varios compañeros, una imagen similar al último fin de semana, aunque esta vez la emoción era de la alegría y el alivio por sentirse campeón.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FOXSoccer/status/2057551373835944365?s=20&partner=&hide_thread=false Tears of joy flowing again for Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/QFMzLARgN0 — FOX Soccer (@FOXSoccer) May 21, 2026

Con la consagración en la Saudi Pro League, Ronaldo llegó a los 37 títulos en toda su carrera, en la que destacan cinco Champions League y una Eurocopa con Portugal. Se coloca en la octava posición de los máximos ganadores de la historia, a nueve trofeos de los 46 de Lionel Messi.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2057561591722451060?s=20&partner=&hide_thread=false Los 10 JUGADORES con MÁS TÍTULOS EN LA HISTORIA:



1) LIONEL MESSI - 46

2) Dani Alves - 43

3) Marquinhos - 41

4) Bader Al-Mutawa - 41

5) Hossam Ashour - 39

6) Sergio Busquets - 38

7) Andrés Iniesta - 38

8) CRISTIANO RONALDO - 37

9) Karim Benzema -… pic.twitter.com/i0nGAiyVup — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 21, 2026

El Mundial 2026, el próximo objetivo de Cristiano Ronaldo

A pesar de sus 41 años, Cristiano Ronaldo fue confirmado para jugar el Mundial 2026 con Portugal. El delantero viene de ser clave en la consagración en la Nations League, y buscará uno de los pocos títulos que no se le dieron en su carrera.

Ante esta confirmación, el jugador disputará su sexta Copa del Mundo con 41 años, siguiendo una trayectoria en el certamen que comenzó en Alemania 2006, pasó por Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 hasta Qatar 2022. Compartirá, junto a Messi y Ochoa, el récord de más presencias en Mundiales.