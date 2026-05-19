"The last dance": Portugal confirmó a Cristiano Ronaldo para el Mundial 2026 y será el sexto en su carrera

Finalmente la Selección portuguesa confirmó que el futbolista de 41 años podría tener su última cita ecuménica. Qué dijo Cristiano sobre la convocatoria.

Finalmente los amantes del fútbol mundial tendrán la posibilidad de despedir de las citas ecuménicas a estrellas mundiales como Neymar , que fue confirmado este lunes para jugar con Brasil , que atraviesan la última etapa de sus carreras deportivas. Es el caso también de Cristiano Ronaldo , uno de las figuras más convocantes. Es que la Selección de Portugal anunció la lista de convocados para el Mundial 2026 y confirmó al atacante entre los citados para el certamen por el que se paralizará el mundo.

Ante esta confirmación, el jugador disputará su sexta Copa del Mundo con 41 años , siguiendo una trayectoria en el certamen que comenzó en Alemania 2006, pasó por Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 hasta Qatar 2022, cita donde vio salir campeón a su máximo rival Lionel Messi con el que compitieron durante más de 20 años para ser el mejor del mundo. En ese camino, el ex Real Madrid no se pudo coronar campeón.

Qué escribió Cristiano tras la convocatoria

Minutos más tardes de la convocatoria confirmada por el entrenador Roberto Martínez, el jugador lanzó un posteo en su cuenta de Instagram donde suma más de 664 millones de seguidores. "La misma pasión y orgullo de siempre. Hagámoslo todo, Portugal!!", escribió.

Cristiano Ronaldo posteo convocatoria Mundial

La lista completa de Portugal

Arqueros:

Diogo Costa

José Sá

Rui Silva

Ricardo Velho

Defensores:

Diogo Dalot

Matheus Nunes

Nélson Semedo

João Cancelo

Nuno Mendes

Gonçalo Inácio

Renato Veiga

Rúben Dias

Tomás Araújo

Mediocampistas:

Rúben Neves

Samuel Costa

João Neves

Vitinha

Bruno Fernandes

Bernardo Silva

Delanteros:

João Félix

Trincão

Francisco Conceição

Pedro Neto

Rafael Leão

Gonçalo Guedes

Gonçalo Ramos

Cristiano Ronaldo

Con Neymar a la cabeza, Ancelotti dio a conocer los 26 jugadores de la selección de Brasil para el Mundial 2026

El entrenador italiano de la selección de Brasil, Carlo Ancelotti, presentó la lista de 26 jugadores que jugarán la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá con Neymar como figura principal.

Tras meses de incógnita por sus constantes lesiones e irregular nivel en el Santos de Brasil, el entrenador italiano terminó convocando finalmente a Neymar que disputará su cuarta Copa del Mundo y buscará el hexacampeonato para su país.

En un gran evento realizado en Río de Janeiro, el seleccionador Ancelotti aseguró que creen "que es una lista que puede desenvolver un fútbol de calidad para la Selección, con un espíritu colectivo extraordinario, con actitud y con concentración. No es la lista perfecta, lo sé, pero el equipo perfecto no existe".

Entre las grandes ausencias de esta lista de 26 jugadores se encuentra el delantero del Chelsea de Inglaterra, Joao Pedro, que anotó 22 goles en 43 partidos disputados en la temporada. El futbolista de 24 años fue una constante en la selección de Brasil desde su primera citación en 2023.

Carlo Ancelotti

La lista completa

Arqueros: Alisson (Liverpool de Inglaterra), Ederson (Fenerbahçe de Turquía) y Weverton (Gremio).

Defensas: Danilo (Flamengo), Wesley (Roma de Italia), Marquinhos (Paris Saint Germain de Francia), Gabriel Magalhaes (Arsenal de Inglaterra), Léo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus de Italia), Ibáñez (Al Ahli de Arabia Saudita), Alex Sandro (Flamengo) y Douglas Santos (Zenit de Rusia).__IP__

Centrocampistas: Casemiro (Manchester United de Inglaterra), Bruno Guimarães (Newcastle United de Inglaterra), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad de Arabia Saudita) y Lucas Paquetá (Flamengo).

Delanteros: Vinicius Jr (Real Madrid de España), Matheus Cunha (Manchester United de Inglaterra), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona de España), Rayan (Bournemouth de Inglaterra), Igor Thiago (Brentford de Inglaterra), Luiz Henrique (Zenit de Rusia), Gabriel Martinelli (Arsenal de Inglaterra) y Endrick (Olympique de Lyon de Francia).