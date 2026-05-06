Neymar marcó un gol y se cruzó con Robinho Jr en medio de la polémica: qué dijeron tras la pelea

Los jugadores tuvieron un intercambio tras un gol del capitán y le bajaron la espuma al conflicto. Qué dijeron tras la pelea.

Las últimas horas han sido caóticas para Neymar Jr luego de ser acusado gravemente por Robinho Jr , hijo del histórico jugador, de haberle pegado una bofeteada en un entrenamiento. Un caso grave que incluso llegó a la justicia debido a que el joven jugador presentó una denuncia motivada por el entorno.

En las últimas horas ambos compartieron plantel en el encuentro entre el Santos y Recoleta de Paraguay por Copa Sudamericana y mantuvieron un cruce que llamó la atención en medio del conflicto que se generó entre ambos. Lejos de alimentar la polémica, le bajaron la espuma y mantuvieron un intercambio amistoso.

Fue el histórico jugador el encargado de anotar el tanto para su equipo en el empate por el torneo internacional, lo que desencadenó un importante festejo de los jugadores. Cerca a uno de los córner, el grupo se acercó a celebrar, incluso Robinho que estaba en el banco de suplentes.

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Lejos de un cruce indiferente o una nueva pelea entre las partes, los jugadores se dieron dos abrazos para ponerle punto final al clima feo entre ambos que generó un nuevo problema a un club que pelea por el descenso.

Qué dijo Neymar sobre el problema tras el encuentro

“Fue un malentendido que tuvimos en el entrenamiento. Fue una reacción del equipo, y terminé pasándome un poco de la raya. Pero justo después de que sucedió, se ofreció una disculpa, hablamos en el vestuario, Rony y yo, y nos entendimos. Y bueno, obviamente, es un chico al que aprecio mucho, es una persona muy especial, un jugador muy especial desde el principio. Esto pasa, pasa en el fútbol, peleas con tu hermano, peleas con tu amigo, ¿verdad?”, expresó.

A su vez, el jugador dijo: “Pero estas cosas deberían haberse resuelto aquí, no se suponía que fuera así, ¿verdad? Y luego llegó a manos de gente que no vive el día a día del fútbol, que no sabe lo que es, y termina avivando las cosas de una manera muy negativa”.

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Entre otras cosas, Ney pidió disculpas. “Si quieren una disculpa ante la prensa, aquí está. Ya pedí perdón a él y a su familia. Reaccioné de más, sí. Pudo ser diferente, pero perdí la cabeza. Todos cometemos errores, fue un error suyo y mío, y yo cometí uno un poco más grande. Pero ya me disculpé, creí que estaba resuelto entre nosotros, en el vestuario”.

La palabra de Robinho Jr

"Me sentí molesto, es mi ídolo desde la infancia, lo quiero mucho. Me dio un regalo cuando tenía ocho años, lloré mucho y guardé la camiseta hasta hoy. Tomó una proporción que no debería haber tenido. Aunque haya sido un error, él ya pidió disculpas y ya asumió el error [...] fue hombre para asumir y está todo bien. La gente habla muchas cosas que no son verdad. Está todo resuelto”, contó el joven futbolista.

Por otra parte, habló sobre la denuncia que llevó a cabo: "La notificación extrajudicial fue en un momento de enojo mío y de mis representantes. Fue más un sentimiento que un pensamiento. Podría haberlo pensado dos veces, pero tampoco era para que saliera en los medios, ni para que generara toda esta repercusión innecesaria, que fue mala para ambos. Yo no quería eso”.

Para cerrar, dijo: "Pero ya está todo resuelto, ya hablé con él y con mis padres. Mi staff va a retirar la denuncia, acepto las disculpas, todos se equivocan. Él es humano como todos nosotros, yo también podría haberme equivocado, como ya lo hice muchas veces. Fue eso, una cachetada, pero en el momento él ya pidió disculpas. Me pidió perdón varias veces y yo ya le dije que las disculpas están aceptadas”.