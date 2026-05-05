Problemas para Neymar: lo acusan de haber insultado y propinado una cachetada al hijo de Robinho en Santos

El crack brasileño atraviesa un momento difícil debido a que es involucrado a un escándalo con un joven jugador hijo de una estrella mundial. Los detalles del cruce.

El Santos de Brasil vive horas convulsionadas con un presente futbolístico que no le trae tranquilidad debido a que está peleando el descenso aún con una estrella del fútbol mundial en su plantel, como lo es Neymar Jr . Pero su presencia no trae tranquilidad, entendiendo que en las últimas horas y en medio de los rumores que lo involucran con Boca , fue protagonista de un episodio violento con un compañero de equipo e hijo de una figura mundial.

El capitán del club que lo hizo debutar en la primera división tuvo una feroz pelea con Robinho Jr , hijo del histórico jugador que actualmente se encuentra preso. Según trascendió, el joven jugador lo encaró en una práctica conformada por los jugadores que no sumaron minutos en el último encuentro, lo esquivó con una gambeta, provocando el enojo del histórico deportista que brilló en Europa.

Esa jugada mencionada anteriormente fue tomada como una provocación por el capitán, y habría reaccionado con una dura patada que generó un tenso cruce. No solo quedó en lo futbolístico, sino que hubo forcejeos e incluso una supuesta cachetada de Ney al joven de 18 años.

Según trascendió, en el vestuario la situación se habría calmado y también trascendió que aclararon los tantos para cortar de raíz el problema.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2051669936334950422&partner=&hide_thread=false Hay más detalles de lo ocurrido en todo el incidente entre Neymar y Robinho Júnior, luego de que este último gambetee a Ney y erre el gol:



Neymar: ‘POR ESO NO TENÉS GOLES EN PRIMERA’.



Robinho: ‘AL MENOS NO ESTOY EN EL PISO’.



Luego de eso fue la CACHETADA de Neymar y… https://t.co/kd5iFOaqCp pic.twitter.com/80tRY1sNLc — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 5, 2026

Un problema sin fin, con amenazas de acciones legales

En las últimas horas el cruce tomó más fuerza y promete continuar con los problemas: el jugador afirma haber recibido "insultos ofensivos, como también "una violenta bofetada en la cara", mientras que su entorno amenaza con tomar acciones legales por lo sucedido.

Las medidas que pidió la defensa de Robinho Jr para no tomar acciones legales

Inicio de una investigación interna para esclarecer lo sucedido

Proporcionar imágenes de la sesión de capacitación; existencia de un comunicado del club sobre las medidas adoptadas

Programar una reunión para discutir sobre una posible rescisión de contrato. Neymar Robinho JR

Un ex dirigente de Boca contó que ofrecieron a Neymar: cómo fue

Las últimas horas del mundo Boca se vieron revolucionadas con la aparición del nombre Neymar como una posibilidad para ser nuevo refuerzo del plantel que, a su vez, busca a una figura de jerarquía como Paulo Dybala. Si bien pareciera que todavía son rumores, distintas declaraciones que aparecen en el mundo del fútbol reavivan la posibilidad y generan ilusión.

En diálogo con radio Splendid 990, un exdirigente del club durante la gestión de Juan Román Riquelme como presidente del club, reveló que el crack brasileño, que entrenó en las instalaciones del club y recibió obsequios en su visita a la Argentina con el Santos, fue ofrecido a la institución para ser refuerzo.

Chicho Serna, sin filtro sobre Neymar

"Cuando estaba trabajando en el club algunos empresarios me llamaban para ofrecerme a Neymar, nunca avanzamos ni ahondamos para saber que tan real era la posibilidad o no, pero me lo habían ofrecido. En el mundo Boca hay posibilidades siempre", confesó Chicho Serna, quien fue integrante del disuelto Consejo de Fútbol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/splendidam990/status/2051320098409808242&partner=&hide_thread=false "NO tengo INFORMACIÓN sobre lo de DYBALA. SIEMPRE en el MUNDO BOCA hay POSIBILIDADES, EMPRESARIOS me LLAMABAN para OFRECERME a NEYMAR"



Chicho Serna, ex miembro del Consejo de Fútbol, en El Show de Boca de Selección con @Danielmollo.@BocaDeSeleccion https://t.co/fTFAALORI4 pic.twitter.com/bkezShgvj5 — Splendid AM 990 (@splendidam990) May 4, 2026

Si bien años anteriores no pudieron concretar la llegada, el exjugador que actualmente vive en Colombia, imaginó una delantera de elite con una posible llegada de Dybala: "Soñar no cuesta nada porque Boca es capaz de todo, quién no quisiera ver a Neymar con la camiseta que uno tanto ama, más allá de que le haya costado retomar su nivel, o a Paulo Dybala, un campeón del mundo".