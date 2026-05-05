Un ex dirigente de Boca contó que ofrecieron a Neymar: cómo fue

Una persona cercana a Riquelme se refirió a la propuesta que le hicieron al xeneize para reforzarse con Neymar. Cómo fue la oferta.

Las últimas horas del mundo Boca se vieron revolucionadas con la aparición del nombre Neymar como una posibilidad para ser nuevo refuerzo del plantel que, a su vez, busca a una figura de jerarquía como Paulo Dybala. Si bien pareciera que todavía son rumores, distintas declaraciones que aparecen en el mundo del fútbol reavivan la posibilidad y generan ilusión.

En diálogo con radio Splendid 990, un exdirigente del club durante la gestión de Juan Román Riquelme como presidente del club, reveló que el crack brasileño, que entrenó en las instalaciones del club y recibió obsequios en su visita a la Argentina con el Santos, fue ofrecido a la institución para ser refuerzo.

"Cuando estaba trabajando en el club algunos empresarios me llamaban para ofrecerme a Neymar, nunca avanzamos ni ahondamos para saber que tan real era la posibilidad o no, pero me lo habían ofrecido. En el mundo Boca hay posibilidades siempre", confesó Chicho Serna , quien fue integrante del disuelto Consejo de Fútbol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/splendidam990/status/2051320098409808242&partner=&hide_thread=false "NO tengo INFORMACIÓN sobre lo de DYBALA. SIEMPRE en el MUNDO BOCA hay POSIBILIDADES, EMPRESARIOS me LLAMABAN para OFRECERME a NEYMAR"



Chicho Serna, ex miembro del Consejo de Fútbol, en El Show de Boca de Selección con @Danielmollo.@BocaDeSeleccion https://t.co/fTFAALORI4 pic.twitter.com/bkezShgvj5 — Splendid AM 990 (@splendidam990) May 4, 2026

Si bien años anteriores no pudieron concretar la llegada, el exjugador que actualmente vive en Colombia, imaginó una delantera de elite con una posible llegada de Dybala: "Soñar no cuesta nada porque Boca es capaz de todo, quién no quisiera ver a Neymar con la camiseta que uno tanto ama, más allá de que le haya costado retomar su nivel, o a Paulo Dybala, un campeón del mundo".

Neymar, la estrella que suena como refuerzo en Boca para crear un equipo galáctico: qué posibilidades hay

A Boca le sale todo. Brilla en el torneo doméstico donde tiene rival definido para los octavos de final del Torneo Apertura, está sólido en la Copa Libertadores y se ilusiona con un mercado de pases de lujo donde el principal apuntado para romper el mercado de pases es Paulo Dybala, una novela que podría tener un desenlace positivo en los próximos meses.

Sin embargo, en las últimas horas no fue solo Paulo quien sonó en el club de La Ribera, sino que empezó a dar vueltas un nuevo nombre que generó una fuerte repercusión a nivel mundial: Neymar Jr es uno de los nombres que circulan para ser jugador del equipo que ya tiene en sus filas a figuras como Leandro Paredes, Edinson Cavani y Ander Herrera.

Las situaciones que alimentaron los rumores

La presencia del brasileño en territorio nacional para jugar con el Santos de Brasil frente a San Lorenzo por Copa Sudamericana, que terminó en un empate 1-1, generó un particular respeto en los hinchas del club debido a que lo recibieron con un particular respeto que generó un importante interés y emoción.

Ander Neymar

Durante esa visita, el club entrenó justamente en Casa Amarilla, a metros de la mítica Bombonera, lo que dejó una imagen particular: Ney entrenando con el estadio de fondo. No solo eso generó rumores sino que recibió un obsequio (una camiseta con su nombre y otra con el de Riquelme) por parte del club por su visita al lugar.

Sus excompañeros de PSG, una clave

Paredes y Ander fueron más que compañeros durante el paso por el equipo francés, sino que lograron conformar una amistad especial que trascendió el campo de juego y se mantiene en el tiempo a pesar de que Ney eligió un camino separado.

Este sería un punto especial para convencer al habilidoso jugador de 34 años para que se sume al plantel que quiere reforzarse para intentar romper el maleficio en la Copa Libertadores que mantiene desde la última obtención del título en 2007.

Neymar Boca 1 Portada

Desde el club niegan contactos

Si bien una de las hipótesis marcaban que las partes habrían tenido una reunión para hacer acercamientos, desde el club niegan que se haya concretado un encuentro. Sin embargo, Boca estaría en condiciones de hacer una hipotética oferta para contratarlo.

Por el momento el jugador solo piensa en Santos de Brasil, prioriza estar en Brasil cerca de su familia y quiere convencer futbolísticamente a Carlo Ancelotti para que lo cite con la Selección brasileña a la Copa del Mundo 2026.