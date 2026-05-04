El Xeneize se enfrenta al último del grupo en busca de tres puntos que lo acerquen a la clasificación.

Boca y una visita clave a Ecuador por Libertadores: hora, formaciones y TV.

Boca Juniors jugará este martes un partido clave de su semestre y para el futuro del Grupo D. Igualado en seis puntos con U. Católica y Cruzeiro en lo más alto del grupo, el Xeneize sabe que necesita sumar lo más posible en esta segunda vuelta si quiere clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores y con una primera posición que le otorgue beneficios en los mata mata. Este martes, visitará Ecuador para medirse con Barcelona , que se ubica último en la zona y aún no sumó ningún punto.

El Barcelona de Guayaquil, comandado por el venezolano César Farías, atraviesa un presente complicado. Todavía no sumó puntos en la Libertadores, apenas lleva un gol a favor y seis en contra y depende de un milagro para meterse en la próxima ronda. En el plano local, tampoco despega y viene de igualar 1-1 ante Manta por la Liga Pro. La urgencia es total: una derrota ante el Xeneize significaría su eliminación prematura del certamen continental y lo dejaría casi sin opciones de tan siquiera luchar por la Sudamericana. El golpe sería total considerando la ilusión que había despertado en el Barcelona las clasificaciones ante Argentinos y Botafogo de las fases previas.

El Xeneize, por su parte, arriba a Guayaquil con el ánimo renovado tras un importante triunfo 2-1 ante Central Córdoba en Santiago del Estero por el Torneo Apertura, que le permitió terminar como segundo en su zona. De esta manera, el próximo sábado recibirá a Huracán en la Bombonera por los octavos de final del campeonato, el cual es uno de los dos grandes objetivos de este semestre.

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Por supuesto, el otro será ganar su zona en la Libertadores. El equipo de Claudio Ubeda marcha en la segunda posición del grupo copero debido al desempate olímpico (hoy el equipo U. Católica está primero y Cruzeiro tercero) y busca recuperarse del traspié sufrido en Brasil.

Las formaciones y como ver el partido

Luego de rotar ante Central Córdoba, Boca volvería a salir con su once de lujo en este partido. Sin embargo, tendrá que hacer una modificación obligada por la expulsión de Adam Bareiro en la fecha pasada. Para eso, contaría con el ingreso de Milton Giménez, que viene de convertir en la fecha pasada en Santiago del Estero.

De esta manera, el probable once del Xeneize sería: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

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Por su parte, el elenco local iría con: José Contreras; Gustavo Vallecilla, Alex Rangel, Javier Báez, Brayan Carabalí; Jhonny Quiñónez, Milton Céliz, Matías Lugo, Jandry Gómez; Darío Benedetto y Héctor Villalba. DT: César Farías.

El encuentro entre Barcelona y Boca se disputará este martes a partir de las 21:00 en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo. La transmisión del partido estará a cargo de las señales de Fox Sports y Telefe, y también podrá verse mediante la plataforma de streaming Disney+.