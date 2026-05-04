Perdió Defensa y Justicia en Mendoza: así quedó el cuadro de octavos de final

El Halcón cayó ante Gimnasia en el estadio Víctor Legrotaglie por 2 a 1, en el partido disputado este lunes.

La caída de Defensa y Justicia ante Gimnasia de Mendoza , por 2 a 1, determinó la eliminación del Halcón de Varela del torneo Apertura.

Ayrton Portillo abrió el marcador a los 11 minutos del primer tiempo, mientras que Ezequiel Muñoz empató a los 29' de la misma etapa. En el complemento, Luciano Cingolani selló la victoria definitiva.

La derrota de Defensa permitió que Unión de Santa Fe se clasificara a los octavos de final del torneo. El equipo de Varela necesitaba ganar para asegurar su lugar, pero esta caída (la quinta consecutiva) lo dejó fuera de la pelea por el título.

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Parte alta del cuadro

Estudiantes (1º A) vs. Racing (8º B) | Domingo 10 de mayo | Estadio Jorge Luis Hirschi

Rosario Central (4°B) vs. Independiente (5°A) | Domingo 10 de mayo | Estadio Gigante de Arroyito

River (2º B) vs. San Lorenzo (7º A) | Domingo 10 de mayo | Estadio Monumental

Vélez (3º A) vs. Gimnasia (6° B) | Domingo 10 de mayo | Estadio José Amalfitani

Parte baja del cuadro

Independiente Rivadavia (1º B) vs. Unión (8° A) | Sábado 9 de mayo | Estadio Bautista Gargantini

Talleres (4º A) vs. Belgrano (5º B) | Sábado 9 de mayo | Estadio Mario Alberto Kempes

Boca (2° A) vs. Huracán* (7° B) | Sábado 9 de mayo | Estadio Alberto J. Armando

Argentinos Juniors* (3º B) vs. Lanús* (6º A) | Sábado 9 de mayo | Estadio Diego Armando Maradona

cuadro octavos 2

Cómo siguen los cruces

A su vez, la Liga Profesional informó que los equipos que ganen sus respectivos cruces el día sábado jugarán los cuartos de final el martes 12 de mayo, mientras que quienes se impongan el domingo disputarán sus llaves de cuartos el miércoles 13. Las semifinales serán el sábado 16 o domingo 17 de mayo, y la gran final del Torneo Apertura se jugará el domingo 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes a las 15:30hs.

El fútbol argentino tiene estadio para la final

La Copa de la Liga, en su formato, incluye cruces a partir único de octavos de final en adelante. Hasta semifinales inclusive se juega en cancha del mejor ubicado y solo con público local, pero la definición es en terreno neutral y con ambas parcialidades.

En este contexto, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) reveló que la final se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes, de la ciudad de Córdoba.

Además, el día elegido para conocer al campeón del fútbol argentino tendrá lugar el domingo 24 de mayo.

Cabe recordar que los últimos dos torneos se habían definido en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, donde festejaron Platense y Estudiantes de La Plata.

Allí también se habían disputado las finales del Apertura 2024 y el Clausura 2023, donde el Pincha y Rosario Central se consagraron campeones.

Primero, el clásico más importante de la provincia

En el Kempes, Talleres será local de Belgrano el próximo sábado, en un clásico que quedará para la historia. Será el duelo más importante entre ambos en primera división, ya que se trata de un cruce directo. El equipo que dirige Carlos Tevez finalizó en el cuarto lugar de la zona A y el del Ruso Zielinski fue quinto en el grupo B.