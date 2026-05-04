Impacto en plena madrugada: chocó tres autos y se dio a la fuga

Un fuerte accidente de tránsito sacudió las primeras horas del día en pleno centro de Neuquén y dejó como saldo tres vehículos dañados, además de un conductor que se dio a la fuga tras el impacto.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:58 sobre calle Carlos H. Rodríguez , en el tramo comprendido entre Salta y Santiago del Estero , en un horario en el que la ciudad comenzaba a registrar movimiento de vecinos y trabajadores que iniciaban su jornada.

Según informó el medio local Alerta Digital, el siniestro involucró a varios vehículos y generó importantes daños materiales, aunque hasta el momento no trascendieron datos oficiales . La mecánica del choque todavía no fue detallada en profundidad, más allá de los videos que circularon por las redes sociales. Sin embargo, el episodio generó preocupación entre quienes transitan habitualmente por esa zona céntrica.

Tras el impacto, el conductor aparentemente responsable del siniestro decidió retirarse del lugar, lo que motivó la intervención de las autoridades para intentar determinar lo ocurrido y dar con el responsable. Este tipo de situaciones no solo complica la reconstrucción del hecho, sino que también puede derivar en sanciones más graves.

Como se puede observar en las imágenes difundidas por el mismo medio, el choque provocó fuertes daños materiales en el auto que recibió el impacto directo, mientras que otros dos recibieron abolladuras más leves.

Según constató LM Neuquén, el auto que sufrió mayores daños aún permanecía estacionado sobre la calle Carlos H. Rodríguez este lunes cerca de las 18.

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