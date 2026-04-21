Corría una picada en moto y grabó su propia muerte: el escalofriante video

El joven participaba de una carrera ilegal cuando protagonizó un fatal accidente. Todo quedó registrado por su propia cámara.

La picada ilegal se realizaba en la autopista cuando el joven perdió el control de la moto y se produjo el choque.

Lo que parecía ser una picada ilegal más, terminó en tragedia cuando un joven de 2 4 años murió tras chocar mientras participaba de una carrera clandestina de motos. El caso fue impactante porque la víctima llevaba una cámara y grabó su propia muerte durante la competencia.

El hecho ocurrió en la madrugada del lunes 20 de abril a la altura del kilómetro 35,5 en la autopista Buenos Aires-La Plata.

Fuentes policiales revelaron que en ese momento se desarrollaba una carrera ilegal entre varios motociclistas, una práctica que se repite en distintos puntos del conurbano bonaerense y que suele derivar en episodios de alto riesgo.

Según informaron fuentes del caso, en medio de la picada las motos frenaron de manera brusca. En ese contexto, el joven perdió el control del vehículo y chocó contra otro participante.

El impacto fue violento. El conductor salió despedido y cayó sobre la cinta asfáltica. No llevaba casco, un factor determinante en el desenlace fatal. La muerte se produjo en el acto debido a las heridas sufridas.

moto picada

La víctima fue identificada como Ariel Federico Bellena. En la moto viajaba una acompañante de 21 años, que resultó ilesa.

El joven grabó su propia muerta: impactante video

La causa quedó en manos de la UFI N°7, que la caratuló como homicidio culposo. En el lugar trabajó la Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para reconstruir la mecánica del hecho.

Uno de los elementos clave es la cámara que llevaba la víctima. Ese dispositivo habría registrado el momento del accidente, lo que podría aportar información relevante sobre cómo se produjo la colisión.

Además, los investigadores solicitaron el relevamiento de las cámaras de seguridad de AUBASA para identificar a los demás motociclistas que participaron de la picada.

Ariel Federico Bellena tenía 24 años y falleció tras el siniestro en la Autopista Buenos Aires-La Plata. El accidente ocurrió durante una picada en la Buenos Aires-La Plata, una práctica que se repite en distintos puntos del conurbano

Picadas ilegales y accidentes recientes

El caso se suma a una serie de episodios similares registrados en los últimos meses. Las picadas ilegales continúan siendo una de las principales causas de accidentes graves en autopistas y avenidas del área metropolitana.

En distintos puntos del conurbano bonaerense, se reportaron choques protagonizados por motociclistas que circulaban a alta velocidad en competencias clandestinas. En varios de esos casos, las víctimas tampoco utilizaban casco, lo que incrementa el riesgo de muerte.

Autoridades de seguridad vial advierten que estas prácticas combinan múltiples factores de peligro: exceso de velocidad, maniobras imprudentes y falta de protección. A eso se suma la presencia de otros vehículos, lo que agrava las consecuencias ante cualquier error.

También se registraron operativos recientes para desarticular este tipo de actividades, con secuestro de motos y detenciones. Sin embargo, las carreras ilegales siguen organizándose, muchas veces convocadas a través de redes sociales.

Un fenómeno que se repite y preocupa

El episodio ocurrido en la Autopista Buenos Aires-La Plata vuelve a poner en el centro de un problema persistente. Las picadas no solo ponen en riesgo a quienes participan, sino también a terceros que circulan por las mismas vías.

En este caso, la presencia de una cámara agregó un elemento impactante: el registro en primera persona de un accidente fatal. Ese detalle expone el nivel de imprudencia con el que se desarrollan estas competencias.

Mientras avanza la investigación, el hecho reabre el debate sobre los controles, la prevención y las sanciones frente a este tipo de conductas. En un contexto donde los accidentes viales siguen siendo una de las principales causas de muerte, las picadas ilegales continúan representando un riesgo extremo en la vía pública.