Zapala: detuvieron a un ladrón con el botín a cuestas

El robo ocurrió el último fin de semana. El delincuente alcanzó a huir apenas unos metros antes de ser ubicado y detenido.

Los operativos preventivos de la Policía demuestran su importancia cada vez que logran frustrar el cometido de algún delincuente. El pasado fin de semana, un ladrón de Zapala corrió con poca suerte al ser detenido cargando un interesante botín.

Según informó la Policía, el hecho se registró el último sábado en horas de la madrugada, cuando efectivos dependientes de la Comisaría 22 se encontraban realizando patrullajes preventivos por las calles de la localidad zapalina. En ese contexto, mientras circulaban por calle Roca, dentro del sector conocido como "lado viejo" de la ciudad, dieron con un hombre que caminaba bastante cargado.

El hombre no tuvo muchas chances de huir. En cuanto los efectivos se acercaron un poco más y divisaron la caja registradora y bebidas alcohólicas que transportaba, le ordenaron detener su marcha y procedieron a identificarlo. Luego, en un palpado preventivo, descubrieron también dinero en efectivo en sus bolsillos. Con todos estos elementos que aportaban a la sospecha sobre el trasnochador, se decidió demorarlo y secuestrar los elementos en su poder.

ladron zapala (1)

Posteriormente y arrancando desde ese lugar, se comenzó a realizar un rastrillaje por la zona en busca de más elementos y en busca del lugar de donde provenían los objetos supuestamente robados. Así fue que a pocos pasos dieron con un complejo deportivo ubicado sobre calle Candelaria. Se trata del Complejo Deportivo La Vía, según supo LM Neuquén.

En el sitio, los uniformados constataron daños materiales y el faltante de los objetos hallados en poder del demorado.

En horas posteriores y tras tomar contacto con el responsable del club deportivo, se lograron obtener registros fílmicos del establecimiento que respaldarían la presunta autoría del hecho al haber registrado la secuencia.

Se dio intervención a la Fiscalía de Zapala, que dispuso una serie de medidas judiciales en relación al caso, el cual continúa bajo investigación.

la via complejo zapala

Ladrón se metió a un patio y robó, pero fue muy lento al huir

Días atrás, un ladrón fue detenido en plena huida tras robar en el patio de una vivienda, gracias a la atenta propietaria de la vivienda, que notó el accionar de inmediato y salió a la calle a pedir ayuda. Le habían llevado una garrafa de gas.

Desde la Policía informaron que el hecho ocurrió durante la tarde del miércoles, cuando personal de Comisaría 16 se encontraba realizando patrullajes preventivos por las calles de la jurisdicción. En ese contexto, los efectivos en patrullaje fueron alertados por una vecina, quien les pidió detener la marcha y al ser entrevistada manifestó que un intruso había ingresado a su vivienda tras saltar las rejas perimetrales, llevándose una garrafa de gas.

Según indicó la damnificada, a partir de las cámaras de seguridad de su propiedad pudo observar que el autor no actuó solo, ya que otro sujeto lo aguardaba en la vereda para luego darse a la fuga con el elemento.

ladron cria 16

Con la descripción aportada, los uniformados desplegaron un operativo de rastrillaje en las inmediaciones en procura de los sospechosos.

Al parecer, el ladrón en posesión del bien robado se confió mucho de su habilidad, ya que no tuvo prisa en huir, lo que le terminó jugando en contra.

En pocos minutos y no muy lejos de la vivienda afectada, los efectivos lograron ubicar a uno de los sospechosos en la vía pública, quien llevaba consigo la garrafa sustraída y coincidía con las características brindadas.