Homicidio de Pablo Mieres, el neuquino asesinado en La Plata: un ADN positivo acerca la causa a juicio oral

Los acusados del homicidio agravado criminis causa están en prisión preventiva. Para el aniversario del asesinato la familia planifica una movilización en La Plata.

La investigación judicial por el crimen de Pablo Mieres , el neuquino que fue asesinado brutalmente en su casa de La Plata en junio del año pasado, avanza con elementos claves relacionados a pericias genéticas que permiten finalizar la etapa de instrucción y abrir el camino hacia el juicio oral.

Se trata del resultado de los análisis de ADN realizados sobre los elementos con los que la víctima fue atada y sobre muestras tomadas de sus manos, que dieron resultado positivo para uno de los imputados en la causa.

La causa caratulada como homicidio agravado criminis causa continúa bajo la órbita de la UFI N° 3 de La Plata , a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, quien avanza en la etapa final de la investigación que logró formular cargos a tres varones: Nicolás Arévalos y Jonatan David Perunetti como coautores y en tercer lugar Ronaldo Alexis Irala Duarte , acusado de encubrimiento.

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La prueba genética

De acuerdo con la información indicada por medios locales, el ADN hallado en distintos elementos de la escena del crimen, entre ellos el cordón con el que fueron atadas las muñecas de Mieres, una toalla, hisopados de sus manos y un elemento empleado para inmovilizar sus tobillos dieron resultado positivo para Nicolás Arévalos.

La novedad fue confirmada a LU5 por Luna Mieres, hermana de Pablo, quien recientemente viajó a La Plata junto a otros integrantes de la familia para reunirse con el abogado que los representa. "La investigación terminó y con esta prueba estaríamos en condiciones de pedir la elevación a juicio", explicó.

Según detalló, los estudios genéticos también analizaron muestras correspondientes a otro de los acusados, Perunetti, cuyo resultado fue negativo. Sin embargo, la familia sostiene que ello no lo desvincula necesariamente del hecho. "Por más que el ADN haya dado negativo, hay un recorrido muy grande de cámaras de seguridad que lo muestran saliendo de la casa. Lo más seguro es que sea coautor", señaló.

Cómo fue el crimen de Pablo Mieres y qué mostraron las cámaras

El crimen fue descubierto cerca del mediodía del 17 de junio, cuando un compañero de trabajo se acercó al domicilio de Mieres, ubicado en calle 115 entre 46 y 47, preocupado por su falta de comunicación. Al llegar, encontró la puerta cerrada, pero sin llave por lo que ingresó a una escena espeluznante: el cuerpo yacía desnudo, atado de pies y manos con cordones de zapatillas, con un trapo en la boca y múltiples golpes en la cabeza y el rostro.

La autopsia realizada al cadáver del neuquino radicado en La Plata confirmó que murió por estrangulamiento, con un surco en el cuello hecho con una prenda de ropa.

No había señales de violencia en puertas ni ventanas, lo que hizo suponer que la víctima conocía a sus agresores o los dejó entrar voluntariamente. Además, la vivienda no estaba completamente revuelta, aunque sí faltaban algunos objetos personales, entre ellos, una guitarra, el televisor, el piano, llaves y su teléfono celular.

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De acuerdo a lo difundido por medios locales, la causa avanzó gracias a los registros de las cámaras de seguridad que confirmaron que Pablo llegó a su casa de un cumpleaños el lunes 16 de junio a las 23.13. Después caminó dos cuadras hacia la terminal de trenes, donde habló con un hombre identificado en testimonios como “Nico” y regresó solo a su domicilio.

Luego, “Nico” quedó registrado al reunirse con otro hombre y juntos fueron hacia la casa de Mieres. Tal como trascendió, luego un vecino declaró que antes de las 2 de la madrugada escuchó gritos y pudo ver que dos hombres salían con objetos.

De la conmoción al pedido de justicia

Los principales acusados en la causa son personas en situación de calle y que, según relataron familiares y allegados, eran conocidas por Pablo. El caso causó gran conmoción en La Plata donde el joven oriundo de Cutral Co vivió durante 17 años, primero estudiando en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata y después trabajando como secretario estudiantil, así como a la brigada sanitaria Ramona Medina con especial actividad durante la pandemia de COVID 19.

De acuerdo con el testimonio de su hermana, el joven mantenía un fuerte compromiso con quienes atravesaban situaciones de vulnerabilidad. "Era una persona solidaria, que se involucraba en causas ajenas a nuestros ojos. Ayudaba mucho a personas en situación de calle, les daba comida y cuando hacía frío les llevaba café a quienes paraban en una estación de servicio", recordó.

La imagen de Pablo también permanece viva en el ámbito cultural de La Plata, donde muchas personas lo conocieron a través de la música. Participaba en el coro Lírica en Diagonal, entre otros coros de la ciudad, donde había cultivado una amplia red de amistades. "Estaba en todos lados", resumió Luna al describir la multiplicidad de espacios en los que dejó su huella.

Pablo Mieres asesinato neuquino

Una marcha para pedir Justicia

El próximo 17 de junio se cumplirá un año de su muerte. Para esa fecha, familiares, amigos, compañeros de la universidad y organizaciones sociales preparan una movilización en La Plata. La convocatoria será a las cuatro de la tarde en el mural que recuerda a Pablo en la Facultad de Ciencias Exactas.

"Queremos invitar a la gente a acercarse a una actividad pacífica. Es un momento importante para nosotros como familia. Queremos recordarlo desde el amor, hablar de quién era Pablo, de cómo se distribuía entre todos sus ámbitos y también pedir que algo así no vuelva a pasar nunca más", expresó Luna.

Mientras la familia espera que la causa sea elevada a juicio, el aniversario encuentra a los seres queridos de Pablo entre la búsqueda de justicia y la necesidad de mantener viva la memoria de un joven neuquino cuya solidaridad y compromiso dejaron una marca profunda en la comunidad platense.