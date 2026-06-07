Zapala tendrá una planta de compactación de fardos y amplía la industria local

El intendente Koopman anunció que la planta está vinculada a un proyecto de desarrollo agropecuario que permitirá la exportación a distintos países.

La Zona Franca de Zapala (ZFZ) tendrá una planta de compactación de fardos de forraje , especialmente alfalfa, que tendrá como destino la exportación a distintos países. Esta iniciativa fue aprobada por el Comité de Vigilancia de la ZFZ, que integran el gobierno provincial, el municipio, la empresa concesionaria del predio, y representantes de la Cámara de Comercio.

El intendente de la localidad, Carlos Koopmann , expresó que " en el corto plazo se estará firmando el contrato , y esta es una muy buena noticia en el marco de las políticas que llevamos adelante, junto al gobierno provincial y el concesionario, para consolidar el crecimiento de la ZFZ".

La inversión llegó bajo la modalidad de usuario directo, estando previsto que se radique sobre un predio de una hectárea, con instalaciones que ocuparán una superficie de 2500 metros cuadrados, con incorporación de equipamiento y tecnología.

La iniciativa "está vinculada a un ambicioso proyecto de desarrollo agropecuario, que se está realizando en la zona de Picún Leufú", detalló Koopman.

instalación planta de fardos Zapala

"Zapala cumple las condiciones para consolidarse como un nodo logístico y de transporte"

El crecimiento en el sector se muestra notoriamente. En 2025 eran 7 las empresas que operaban en el predio, y actualmente llegan a 16, "lo que habla de un aumento de más del 100% en el último año", destacó el jefe comunal.

Las empresas están vinculadas especialmente al sector hidrocarburífero, "ratificando que Zapala cumple las condiciones para consolidarse de manera definitiva como un nodo logístico y de transporte, que acompañe el desarrollo de Vaca Muerta".

En este sentido, Koopman indicó que Zapala se encuentra potenciada por una privilegiada ubicación geográfica "si la proyectamos en el corredor bioceánico entre Argentina y Chile".

zona franca Zapala

El intendente también mencionó que hace pocas semanas, la Zona Franca Zapala firmó un convenio de cooperación con el Hub Integral de Argentina en Shanghái, con el propósito de potenciar el intercambio comercial y logístico entre la Patagonia y Asia, en un plan que busca multiplicar los beneficios para los operadores de la región enfocados en sectores clave como Vaca Muerta, la minería, energías limpias y agroindustria.