Histórico: un bebé de 8 meses fue operado por primera vez con una compleja técnica en territorio neuquino

El Hospital Ramón Carrillo realizó con éxito una videotoracoscopia pediátrica inédita en la ciudad.

El Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes concretó un procedimiento sin precedentes para la salud pública de la ciudad. Por primera vez se realizó con éxito una videotoracoscopia pediátrica de alta complejidad a un bebé de apenas 8 meses, evitando que el paciente debiera ser trasladado de urgencia a un hospital de la ciudad de Neuquén.

El pequeño ingresó con un cuadro de neumonía acompañado de un derrame pleural, una condición que requería una intervención especializada. Tras la cirugía y el seguimiento médico, recibió el alta y ya se encuentra completamente recuperado en su hogar.

Hasta ahora, este tipo de cirugías de alta complejidad solo podían realizarse en hospitales de la capital neuquina, por lo que las familias debían afrontar traslados urgentes, con el impacto emocional y logístico que eso implicaba.

La posibilidad de resolver este caso en San Martín de los Andes fue posible gracias a la incorporación de equipamiento especializado y al fortalecimiento del equipo de profesionales del hospital, lo que permitió brindar una respuesta cerca del entorno familiar del paciente.

El procedimiento fue llevado adelante por un equipo multidisciplinario integrado por profesionales de distintas especialidades.

En Cirugía Pediátrica participaron Mariano Saa y Vanesa Martínez; en Anestesiología, Sofía Roca y Daniela Cagliero; en Instrumentación Quirúrgica, Estela Rosas y Eliana Silva; en Maestranza, Marcos Quiroga; y en el Servicio de Pediatría, Rocío Burgos, Karina Vignoni, María de los Milagros Chávez y Ricardo Tursarkisian.

Desde la dirección del Hospital Ramón Carrillo destacaron el trabajo realizado y felicitaron al personal "por su compromiso diario con la salud de nuestros chicos y por seguir haciendo crecer la salud pública de nuestra ciudad".

Tecnología de alta complejidad

El avance se produce pocas semanas después de que el Hospital Ramón Carrillo incorporara nuevo equipamiento de alta complejidad destinado a mejorar la atención de las familias de la Región de los Lagos del Sur.

Con esta infraestructura, el sistema público de salud de Neuquén amplía su capacidad para resolver casos complejos dentro de la región, evitando derivaciones y fortaleciendo la atención cercana para los pacientes.