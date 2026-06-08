Apelando a un sencillo tratamiento, es posible recuperar una buena presión de agua en la ducha . ¿Cómo destapar los agujeros del cabezal?

El truco simple para destapar los agujeros del cabezal de la ducha y tener presión de agua como nunca

La baja presión del agua en duchas o canillas de bañera se caracteriza por un chorro de agua débi l , con poca fuerza. La causa principal suele responder a la calcificación de los reguladores del chorro. Por lo tanto, el primer paso que debemos dar para aumentar la presión del agua es limpiar bien los grifos y/o cabezal de la ducha . ¿Cómo destapar los agujeros del cabezal de la ducha y tener mucha más presión de agua ?

Es importante remarcar que, si después de efectuar esta limpieza la presión del agua continúa siendo baja, es posible que se deba a que exista una obstrucción en la cañería. En este caso, debemos llamar a un profesional, quien efectuará una inspección exhaustiva para eliminar la obstrucción y restablecer la presión del agua .

La baja presión del agua en duchas o canillas de bañera se caracteriza por un chorro de agua débil, con poca fuerza.

El método para destapar los agujeros del cabezal de la ducha y tener mucha más presión

El método casero para destapar los agujeros del cabezal de la ducha y así tener mucha más presión de agua es el de emplear vinagre blanco, producto que ayuda a disolver los depósitos minerales.

Para poner en práctica este método, deberemos reunir los siguientes artículos:

Vinagre blanco.

Una bolsa plástica resistente.

Una banda elástica o precinto.

Es importante consignar que el vinagre contribuye a desprender los minerales adheridos a los orificios, permitiendo que el agua vuelva a fluir con normalidad.

Asimismo, es oportuno reseñar que los especialistas aseguran que la temperatura del agua es la razón por la cual el sarro se forma tanto en griferías como en los cabezales de las duchas. El sarro en las canillas -o grifería- e inodoros ocurre porque el agua está sobresaturada con carbonato de calcio (CaCO3) y no puede retenerse más. En un esfuerzo por equilibrarse, el agua elimina el carbonato de calcio de la solución en forma de sarro.

La guía paso a paso para destapar con vinagre blanco los agujeros del cabezal de la ducha

A continuación, te presentamos una sencilla guía paso a paso para destapar con vinagre blanco los agujeros del cabezal de la ducha y, de esta manera, poder recuperar una muy buena presión de agua:

Llenar una bolsa con suficiente vinagre blanco para cubrir completamente el cabezal de la ducha .

. Colocar la bolsa alrededor de la ducha .

. Sujetarla con una banda elástica para que quede firme.

Luego, dejar actuar entre dos y ocho horas (el tiempo dependerá de la cantidad de sarro acumulado).

Retirar la bolsa y abrir el agua caliente durante unos minutos.

asi-es-este-truco-foto-gemini-YBI5KZLJUBBUFECFSZWLCINDZY El método casero para destapar los agujeros del cabezal de la ducha y así tener mucha más presión de agua es el de emplear vinagre blanco.

Si algunos orificios del cabezal de la ducha permanecen obstruidos, los expertos sugieren emplear un cepillo de dientes viejo o una aguja fina para remover cuidadosamente los restos de sarro. Asimismo, subrayan que es importante hacerlo con suavidad para evitar dañar el material del cabezal. Un dato importante: cada vez que sea posible, secar el cabezal después de utilizar la ducha.