La advertencia de no ducharse después de entrenar: cuánto tiempo hay que esperar

Un popular médico explicó qué sucede en el cuerpo después del ejercicio y cuándo es el mejor momento para bañarse, a pesar de la transpiración del cuerpo.

Un médico con fuerte presencia en redes sociales puso el tema en discusión y explicó por qué conviene esperar antes de bañarse.

Terminar una rutina intensa de ejercicio y correr directo a la ducha parece una reacción automática. El sudor incomoda, la piel arde y la sensación de cansancio empuja a buscar agua fría o caliente cuanto antes. Sin embargo, esa costumbre tan extendida puede no ser la mejor decisión para el cuerpo .

Un médico español con fuerte presencia en redes sociales puso el tema en discusión y explicó por qué conviene esperar algunos minutos antes de bañarse tras hacer actividad física.

Se trata de José Manuel Felices , médico radiólogo y docente universitario, quien difundió un video que se volvió viral al detallar qué ocurre en el organismo cuando el ejercicio termina y por qué una ducha inmediata puede generar efectos no deseados. Su planteo no apunta a eliminar el hábito, sino a ajustar los tiempos para cuidar la salud general y la piel.

Qué ocurre en el cuerpo cuando termina el ejercicio

Durante el entrenamiento, el cuerpo entra en un estado de exigencia fisiológica. Los músculos trabajan de manera intensa, el corazón acelera su ritmo y la temperatura corporal se eleva como consecuencia directa del esfuerzo. La sudoración aparece como un mecanismo natural para regular ese aumento térmico.

ducharse portada.jpg Especialistas recomiendan hidratarse y enfriarse gradualmente antes de entrar a la ducha, para evitar mareos y malestar.

Cuando la actividad finaliza, el organismo no vuelve a la calma de forma instantánea. Necesita un período de transición en el que la circulación se normaliza, el pulso desciende progresivamente y el calor acumulado se disipa. Ese proceso, conocido como fase de enfriamiento, resulta clave para evitar desequilibrios.

Según explica Felices, interrumpir bruscamente ese ajuste con una ducha inmediata puede provocar una caída repentina de la presión arterial. En algunas personas, esto se traduce en mareos, sensación de debilidad o incluso desmayos. El riesgo aumenta si la ducha es muy caliente o muy fría, ya que ambos extremos generan cambios vasculares abruptos.

El mensaje es simple: el cuerpo necesita unos minutos para “reacomodarse” después del esfuerzo. Ignorar ese tiempo puede generar molestias que nada tienen que ver con la higiene.

El sudor y su función más allá del olor

El sudor suele asociarse únicamente con incomodidad o falta de limpieza, pero cumple funciones más complejas. Además de regular la temperatura corporal, participa en la eliminación de ciertas sustancias de desecho producidas durante el ejercicio.

Felices señala que el sudor posee un pH ácido que actúa como una barrera natural frente a bacterias y otros microorganismos. Esa capa protectora ayuda a mantener el equilibrio de la piel, sobre todo después de una actividad intensa.

Ducharse de inmediato, en especial con jabones alcalinos o muy perfumados, puede alterar esa barrera cutánea. El resultado puede ser resequedad, irritación o una mayor sensibilidad en la piel, en particular en personas con antecedentes de dermatitis o piel reactiva.

Esperar unos minutos permite que la sudoración cumpla su ciclo completo y que la piel llegue a un estado más estable antes del contacto con el agua y los productos de higiene. La limpieza termina siendo más efectiva, no menos.

Cuánto tiempo conviene esperar y qué hacer mientras tanto

La recomendación del especialista es concreta: esperar al menos 15 minutos antes de entrar a la ducha. Ese lapso alcanza para que el cuerpo reduzca gradualmente su temperatura y para que el sistema cardiovascular retome valores más cercanos al reposo.

La OMS sostiene que la ducha tiene que durar tan solo 5 minutos y con agua tibia

Ese tiempo no implica quedarse inmóvil. Al contrario, se puede aprovechar para realizar estiramientos suaves, caminar despacio, hidratarse o simplemente sentarse a recuperar el aliento. Todas esas acciones favorecen la recuperación muscular y reducen el riesgo de malestar posterior.

Desde el punto de vista de la higiene, el resultado también mejora. Cuando el cuerpo deja de sudar de manera activa y la piel se estabiliza, la sensación de limpieza posterior al entrenamiento resulta más duradera. Además, se protege mejor la función natural de la piel.