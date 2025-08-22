Adiós bañera: este es el diseño de baño que es tendencia por su diseño y practicidad

Este nuevo estilo se ha impuesto en los últimos años. En detalle, sus principales características y beneficios para el hogar.

Las modas pasan con el correr de los años, aunque muchas de ellas son cíclicas y permiten que lo viejo vuelve a cobrar valor. A esto se suma una tendencia minimalista, que deja de lado los baños con grandes bañeras , para darle lugar a un nuevo diseño que se ubica entre los más populares entre arquitectos y diseñadores de interior.

Las construcciones modernas tienen, en su mayoría, un objetivo en común: aprovechar al máximo cada metro del hogar y hacerlo útil para colocar diferentes muebles y objetos. Al mismo tiempo, se suma a una tendencia sustentable que permite reducir considerablemente el consumo de agua .

Las bañeras son una tradición en la mayoría de los hogares argentinos. Es común que los más chicos sean bañados en ellas durante sus primeros años de vida, y se vuelve un hábito que muchas personas mantienen con el paso de los años, incluso los adultos mayores. Sin embargo, las tendencias de diseño de baño están optando por duchas con estilo "walk-in", con vidrio transparente.

Una de sus características principales es su capacidad de aprovechar al máximo las dimensiones del hogar, obteniendo un resultado más grande a simple vista. Asimismo, también ayuda a reducir el tiempo de limpieza que demanda una bañera tradicional gracias a sus dimensiones y materiales.

Esto también permite sumar más elementos al ambiente que anteriormente no entraban por el tamaño que ocupaba la bañera. Siguiendo esa línea, su estilo también permite decorar y modernizar otros espacios dentro del baño, combinando la nueva estética de la ducha con los pisos, griferías y revestimientos.

salgar-mamparas-versa-negro-fume_l

Esta nueva tendencia para el baño no sólo es recomendada por especialistas por su diseño, sino que también es elegida por muchísimos adultos mayores y personas con movilidad reducida. Esto se debe, principalmente, a sus medidas de seguridad y su firmeza ante el contacto con los pies, lo que evita las típicas caídas al resbalarse en medio de una ducha.

En ese sentido, uno de sus mayores aportes tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Además de ser una alternativa elegida por su diseño minimalista y moderno, este diseño de baño permite reducir el consumo de agua de manera significativa: expertos en sostenibilidad aseguran que este nuevo formato logra bajar hasta un 50% en comparación con una bañera tradicional.

La mampara, una alternativa que se impuso ante las cortinas

El estilo minimalista se volvió la nueva tendencia y dejó atrás las bañeras grandes y tradicionales que poseían la gran mayoría de los hogares. Esta nueva modalidad llegó luego de años de avances en el diseño y el estilo de los baños, donde se fue dejando de lado las cortinas tradicionales para optar por una versión más moderna: las mamparas.

Las cortinas de plástico son una herramienta que venía prácticamente incorporada con cualquier bañera. Esto permite, de forma económica y accesible para cualquier persona, cubrir la ducha y evitar que el baño se llene de agua al momento de darse un baño. Sin embargo, con el correr de los años su estilo fue pasando de moda y en su lugar aparecieron alternativas más acordes para la época.

gallery_6512ff09453ad-vcxv

En su lugar, las mamparas ofrecen una serie de beneficios que las cortinas carecen: si bien son considerablemente más costosas, hay factores a tener en cuenta que son imprescindibles al momento de elegir una de ellas.

Por ejemplo, las de vidrio o de acrílico son más difíciles de instalar y generalmente requieren de ayuda profesional, pero su tiempo de vida útil es muy superior: se estima que pueden permanecer intactas por más de 10 años, sobre todo las fabricadas a base de vidrio templado.