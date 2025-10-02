Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este viernes 3 de octubre

Conocé qué dice el horóscopo diario para este 3 de octubre. ¿Qué te deparan los astros para esta jornada?

Qué le espera a los signos del zodíaco este domingo y en la semana.

Todo lo que va a pasarnos hoy está en el horóscopo de este viernes 3 de octubre de 2025, de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos cuidarnos. Todas las predicciones del horóscopo, semanal y diario, las podés encontrar en LMNeuquen .

Aries (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Hable con su pareja para subsanar agravios y rencores. Su facilidad para hacer dinero le permitirá algún capricho. La oferta laboral que le van a hacer es muy interesante. El nerviosismo dominará su conducta.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Su relación de pareja está en una etapa de entendimiento. Si tiene entre manos un posible negocio, lea bien el contrato. Si está sin trabajo hoy es un buen día para encontrarlo. Relájese, su organismo no necesita cuidados especiales.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

El amor es algo maravilloso, búsquelo y lo hallará. Intente ahorrar aunque sea poco. Este es el momento de demostrar su valía en el trabajo. Esa pequeña molestia no tiene ninguna importancia.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Asuma riesgos y láncese a cosas nuevas con su pareja. Un viaje de negocios al extranjero le acarrea gastos inesperados. El trabajo va a seguir ofreciéndole satisfacciones. La fruta ayudará bastante a su organismo.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Buena comunicación con su pareja gracias al esfuerzo mutuo. Piense que no puede comprar todo lo que se le antoja. No se preocupe por el trabajo antes de tiempo. Ningún motivo de preocupación por su salud.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Disfrutará de momentos románticos. Si piensa pedir un préstamo bancario, es el día. Exija una mayor colaboración a sus compañeros. Le apetecerá poner a punto su cuerpo y hoy es el día.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Refúgiese en su familia y sus amigos. Su cuenta bancaria va creciendo poco a poco. Haga su trabajo como siempre, no compita. En la medida de lo posible, vigile más su estado de salud.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Intentarán jugar con sus sentimientos, huya de halagos. Quizá reciba una inesperada paga que le vendrá muy bien. Por fin llega ese tan merecido aumento de sueldo. En la salud, día de gran armonía física y mental.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Organice una cenita romántica, nunca está de más. Las pérdidas en su economía superarán a los ingresos. Oportunidad de promocionarse en su trabajo. Unas sesiones de masajes acabarán con las tensiones.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Debe desterrar el sentimiento de posesión hacia su pareja. Si invierte en bolsa, esté muy pendiente de las fluctuaciones. El ritmo de trabajo va a aumentar, esté preparado. Agotado emocionalmente, le conviene descansar.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Su ligero descuido personal afecta mucho a su pareja. Su obsesión por el dinero puede llevarle a cometer errores. El trabajo puede que le resulte algo pesado o aburrido. Tenga en cuenta esas molestias, consulte al médico.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Es muy importante que no confunda el amor con el sexo. Económicamente, aparece una eventual emergencia. Se acabará el agobio cuando se entreguen los pedidos. Modérese con el ejercicio o acabará agotado.