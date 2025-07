El horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 7 al 11 de julio

En su lectura, Mhoni Vidente enfatiza no solo la influencia de los astros sino también el poder de la acción y la espiritualidad. "Mhoni Vidente revela qué le deparan los astros esta semana a cada signo", es una de las frases que acompañan su video, seguido por la recomendación de conectar con la naturaleza, mantenerse lejos de personas tóxicas y ser selectivos con lo que se comparte con los demás.

Por ejemplo, Aries tiene esta semana una combinación de suerte y responsabilidad. Con la carta del As de Oros como guía, se les sugiere no cambiar de trabajo de forma impulsiva, revisar papeles importantes y cuidar su economía. "Sean más cautelosos al hablar de sus cosas", indica la vidente, y recomienda evitar el regreso a relaciones pasadas. A mitad de semana podría llegar una propuesta laboral o una oportunidad de negocio clave.

En el caso de Tauro, la carta de El Diablo advierte sobre relaciones o vínculos nocivos. "No prometan lo que no puedan cumplir" es una advertencia clara para este signo. Mhoni indica que es momento de alejarse de los vicios, de gente casada o de entornos que no aportan. Sin embargo, también hay buenas noticias: una suma de dinero inesperada podría llegar junto con un cambio de trabajo positivo y un viaje placentero.

Géminis, guiado por el As de Copas, tendrá la base necesaria para cimentar estabilidad emocional y patrimonial. La semana traerá una oferta laboral prometedora, pero también es clave evitar fraudes, falsas promesas o discusiones sin sentido.

Vidente 1.jpg Mhoni Vidente

Qué tiene que esperar Virgo, Cáncer, Leo y Libra en el Horóscopo

Cáncer se ve impulsado por la carta de El Mundo, una señal de crecimiento personal y profesional. "Los buscan amores del pasado pero no vuelvan con ellos", sugiere Mhoni, que también indica que el viernes 11/7 es un día propicio para pedir deseos que podrían concretarse rápidamente.

Leo, regido por la carta de El Mago, transitará una semana de gran energía, ideal para planear un viaje y resolver asuntos financieros. "No hablen de sus éxitos", recomienda la astróloga, quien también vaticina la llegada de una propuesta sentimental verdadera y un posible embarazo para quienes estén en pareja.

Virgo recibe la carta de El Juicio, marcando una etapa para resolver trámites legales, pagar deudas y elevar su energía espiritual. La consigna es clara: no preocuparse por la opinión ajena y perseguir el éxito con determinación.

La Rueda de la Fortuna acompaña a Libra, augurando una semana de estabilidad económica, viajes y conexiones con el medio ambiente. "Depuren su entorno y quédense con quien es para ustedes", sugiere Mhoni.

Qué dice el horóscopo para Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis

Escorpio, con la guía de El Loco, debe enfocarse en decisiones maduras y proyectos a largo plazo. Es tiempo de ordenar el hogar y visualizar el futuro deseado. Un dinero extra podría materializarse esta semana.

Sagitario recibe la carta de La Fuerza, con un mensaje claro: "Promesa de casamiento; estabilidad amorosa; y desarrollo laboral". El viernes 11 es ideal para encender una veladora blanca y manifestar deseos.

Capricornio, bajo la carta de El Emperador, atraviesa una etapa de afirmación profesional. "Les llega un despertar nuevo de consciencia", indica la vidente, quien también predice reuniones importantes y un embarazo familiar que traerá alegría.

Acuario estará bañado por la energía del Sol. Esta semana será clave para enfocarse en estudios, bienestar y autenticidad. Un cambio de puesto laboral o resolución de papeles está por llegar.

Finalmente, Piscis recibe el influjo de La Templanza. "Calma que todo pasa", afirma Mhoni, quien anima a este signo a conectarse con su espiritualidad, resolver problemas legales y abrirse a nuevas fuentes de ingresos.