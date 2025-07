Espectáculos La Mañana Favio Posca Favio Posca reveló los problemas de salud que sufre

Favio Posca fue uno de los invitados de este domingo en Almorzando con Juana, donde conmovió al público al compartir por primera vez en televisión el problema auditivo que atraviesa. En una charla distendida pero profundamente honesta con Juana Viale, el actor y humorista reveló que actualmente padece una sordera parcial que le impide oír su propia voz, una condición que afecta tanto su vida personal como su actividad profesional.

La situación, según contó, comenzó en un contexto insólito: durante un apagón masivo en España. “Nadie sabe qué pasó y yo intuí eso y a los cinco días, más o menos, después de un proceso me quedé totalmente sordo”, expresó, relatando con desconcierto el momento en que todo cambió. “Hoy en día estoy totalmente sordo, yo puedo escuchar bien, pero no me escucho yo. A vos te tengo como a tres cuadras”, le dijo a Juana, con la mezcla de humor y franqueza que lo caracteriza.

Embed Favio Posca contó los problemas de salud que está sufriendo Lejos de paralizarse ante esta nueva dificultad, Posca decidió adaptarse. Una de las cosas que más lo descolocaron al principio fue no poder controlar el volumen de su propia voz. “Le preguntaba a mi esposa ‘¿estoy gritando?’ y ella me decía que no, que apenas hablaba”, recordó. Ante esa situación, se propuso estudiar su propio tono para poder conversar con fluidez. “Tuve que estudiar el volumen de mi voz porque yo le decía a mi mujer ‘¿vos me escuchás? ¿estoy gritando?’ y me decía que no, que yo estaba hablando demasiado bajo, entonces estudié el volumen para poder charlar”, agregó.