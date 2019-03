Como una garota: Posca se calzó la bikini para celebrar el Carnaval

Días atrás, el actor hizo un video similar para promocionar su espectáculo Por suerte en la escena marpplatense. "Mini@s como va! Bombón de ocotiño pra voce! Este ultimo fin de semana de febrero termina #Porsuerte en @teatrizclub vengan tod@s!", escribió en esa oportunidad.

"Las redes son una gran ventana al minuto a minuto. Cuando pongo algún video de algún personaje que a la gente le gusta, explota. Tiene muchas vistas. Y se nota", sostuvo hace unos días Posca en diálogo con La Capital de mar del Plata.

El cómico sostuvo que la necesidad que tiene la gente de reírse y de divertirse lo llevó a hacer su nuevo show. "Siempre fui medio rebeldón, siempre hice lo que quise y ahora estoy escuchando un poquito más, estoy viendo que la gente está un poco abatida. He visto al pueblo en general y te lo puedo decir porque desde Santa Teresita a Miramar estuve sin parar todo el verano, no lo digo por boca de jarro. Tuve un contacto real, persona a persona y abrazo a abrazo. Antes eran autógrafos y ahora es la foto, pero estuve muy al día a día, los veo bastante tristes, preocupados, no es nada nuevo lo que estoy diciendo", sostuvo.

