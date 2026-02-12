Juana Repetto enfurecida: la criticaron por adoptar un gato

La actriz e influencer apuntó contra quienes la atacaron por adoptar un gato durante su período de embarazo.

Juana Repetto sacó a relucir, como lo hace habitualmente, su fuerte carácter ante los comentarios de algunos usuarios en las redes sociales que la criticaron sin medida por adoptar un gato en medio del embarazo por el que transita. Con un video expuesto a través de sus historias de Instagram, la actriz apuntó contra quienes apuntaron contra ella.

Todo comenzó con la crítica de los seguidores, y otros curiosos que no la seguían en su perfil, haciendo alusión a una enfermedad denominada toxoplasmosis que podía contraer, según quienes opinaron, por el contacto con el felino. Sin embargo Juna desmintió categóricamente esa posibilidad.

“Hay mucha gente diciendo: ‘¡Gato embarazo, gato embarazo!’. Averigüen cada uno con sus obstetras” , empezó diciendo y sumó: “Para contagiar la toxoplasmosis a través de un gato, tenés que tener contacto directo con la caca, tocarla y llevártela a la boca o alguna mucosa del gato. O sea, yo, por supuesto, no soy la persona que está levantando ahora la caca de las piedritas”.

Juana Repetto toxoplasmosis

Según apuntó la actriz, no habría complicaciones para convivir con Kiwi, la mascota que adoptaron luego de que Hulk, otro gato de la familia, desaparezca. Sin embargo, luego de la adopción del nuevo integrante regresó al domicilio.

El anuncio de la llegada de Kiwi

“Llegó un nuevo integrante a la familia. Les presento a Kiwi. Tiene un mes y pico y se porta muy mal”, contó el hijo de Juana a través de un video.

Luego, Juana contó sobre los gatos y dos perros que tiene la familia: “Al otro día de adoptar al gatito, apareció Hulk en la puerta. Entonces ahora estoy por parir, tengo este gatito tan bello y a Hulk”.

Por otra parte confesó que Hulk está internado porque está enfermo: “Va a salir adelante. Así que tiren mucha buena onda para que vuelva a casa”.