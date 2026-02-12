Por qué son amigos Diego Topa y Martín Cirio: el motivo detrás de la amistad

Diego Topa , uno de los grandes referentes de la animación infantil, sorprendió al revelar la existencia de una fuerte amistad con Martín Cirio , figura destacada del streaming argentino conocido por su estilo desinhibido, donde los tópicos sexuales acaparan buena parte de sus entrevistas.

El vínculo, marcado por el contraste entre sus trayectorias públicas, despertó curiosidad tanto por la cercanía como por la diferencia de personalidades.

La pregunta de Fede Popgold, el conductor de Patria y Familia de Luzu TV, fue la clave para dar a conocer la relación de amistad entre ambas figuras: “ Cuando estuviste en los Movistar Arena de Martín Cirio, a mucha gente le llamó la atención. ¿Qué hace Topa acá? Quiero saber el origen de tu amistad con Martín" Y Topa, con su estilo sencillo y honesto, explicó: “Hace muchos años lo conozco a Martín. Lo quiero un montón. Le pasó de todo en la vida. Me parece una persona increíble. De hecho, a mí también me han pasado cosas en la vida y desde ese lugar me acompañó mucho”.

El animador infantil detalló la forma en que Cirio estuvo presente durante momentos complejos: “Todo lo que tiene que ver con YouTube y todo eso, me ayuda un montón también a entender o decirme ‘metete por acá’. Y él estuvo ahí muy cerquita mío en el momento que necesité. Y no está todo el mundo cuando necesitás”.

La relación quedó en evidencia para el público cuando Cirio invitó a Topa a su espectáculo en el Movistar Arena. “Fui al Movistar Arena, al primero, porque me invitó él para verlo”, recordó Topa, subrayando la repercusión que tuvo su presencia entre los asistentes y en redes sociales.

Diego Topa frente a los prejuicios de ser amigo de Martín Cirio

La conversación incluyó una anécdota sobre los desafíos que representa para Diego Topa, dado su perfil e imagen pública, acudir a un evento así: “Me dijo: no te copás, ¿vas a venir? Le digo: Pero es que no sé, Martu. Me dice: ‘Yo sé que al streaming no vas a venir nunca, me dice, porque me muero’. Porque la verdad que no puedo ir allí. Obvio. No porque no quiera, porque lo amo, lo veo todo el tiempo”.

Asimismo, el animador compartió detalles sobre la coordinación previa para asistir al espectáculo y el nerviosismo compartido: “Cuando me dijo, digo: Bueno, mira, vamos a hacerlo así. Yo voy, hacemos esto, voy con mis bailarines, hago esto y me voy, pero no puedo hablar nada, Martu. Me dice: Lo que vos quieras. Él estaba más nervioso que yo porque no quería pifiar la cosa”.

Lejos de reducirse a los escenarios y las experiencias profesionales, la vida de Topa transcurre también entre celebraciones familiares. Su hija Mitai cumplió seis años en enero, y el intérprete compartió la emoción que le provoca acompañar el crecimiento de la niña: “Me parece increíble que cumpla seis años, pasó todo muy rápido”.

Topa dedicó palabras cálidas sobre la personalidad de su hija: “Estoy muy contento, Mitai es una nena hermosa, llena de luz, de ganas de jugar, compañera, amiguera, de una vida social hermosa”. El actor reconoció que la llegada de Mitai transformó sus prioridades: “Amo trabajar para los chicos, pero ser papá es otra cosa”, afirmó, apuntando a la intensidad emocional y la importancia de la rutina compartida. Según contó, la experiencia de la paternidad representa “una expansión de amor increíble y lo recibo día a día, minuto a minuto. Y lo agradezco porque ella también lo recibe”.