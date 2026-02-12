Cuál fue el secreto de la argentina que ganó el Pasapalabra España

La argentina Rosa Rodríguez irrumpió en el programa Pasapalabra de España y dejó a todos sorprendidos tras ganar el rosco con una cifra millonaria que todavía la misma protagonista está intentando asimilar. En diálogo con el programa Corta por Lozano , la docente universitaria nacida en Quilmes pero habitante de Galicia desde su niñez, expresó sus sensaciones tras el logro.

“ Todavía estoy procesando que esa persona soy yo, que gané, tratando de asimilar todo lo que está pasando, la repercusión que está teniendo y, sobre todo, el impacto allá en Argentina . Pero también estoy feliz”, soltó en la entrevista tras haber ganado 2.716.000 euros.

Luego, contó que fue clave la dedicación durante años para lograr el objetivo: “Fue un sueño que parecía imposible . Tan imposible que cuando empecé durante años nadie sabía que me estaba preparando, más que mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos y algún amigo muy cercano. Pero parecía tal locura que lo estuve haciendo un poco calladita, pero al final el resultado del esfuerzo fue el más feliz que uno puede imaginar”.

A su vez, reveló cómo hizo para responder a una pregunta tan compleja como la última que resolver: "Eso es mucho trabajo de análisis de lo que es el programa. Sé que allá lo tienen en Argentina, que está Pasapalabra, justamente, en Telefe. Pero acá en España es muy diferente. Es muy complicado, con los años cada vez se va haciendo más complicado.Yo lo que hice fue mirarme todos los programas que había, analizar mucho las preguntas y vi que preguntaban mucho, algunas veces, deportistas, los mejores deportistas de básquet, golf, cricket, cosas así medio raras. No lo más común de fútbol. Me sabía la lista completa de todos los jugadores”. Rosa definió el rosco tras responder bien el apellido con letra M del jugador de fútbol americano que en 1968 fue elegido jugador más valioso de la NFL.

Por otra parte, contó: “Yo soy profesora. Trabajo enseñando español justamente a estudiantes internacionales en la universidad. Estaba bastante segura porque tenía varios jugadores con la M. Tenía hasta siete opciones, pero la verdad es que de los años sesenta tenía esa opción. Yo no me acordaba si era exactamente en el sesenta y ocho, pero sabía que era de los sesenta. Y con la M solamente tenía ese, así que estaba bastante segura. Pero cuando estás ahí, dudás de todo”.

Sobre su vida en España

Sobre su vida en el país europeo, dijo: “En casa siempre mantuvimos el acento. Yo digo que ya está muy descafeinado, pero lo mantuvimos siempre y para mí es parte de mi identidad. Mucha gente me dice: ‘¿Por qué cambiás, no?’. Pero si yo hablo con acento argentino acá en España me siento rara”.