Emanero lanzó nuevo disco y aseguró que quiere formar una familia

Federico Giannoni , conocido en el mundo artístico como Emanero , brindó una extensa entrevista con la Revista Gente donde contó detalles del nuevo álbum titulado "Todo por un beso" : colaboraciones, a qué apuntan las canciones, la canción que deben escuchar si o si, entre otros detalles atractivos.

En su relato inició confesando las colaboraciones: " Tengo unas colaboraciones muy lindas . Creo que es uno de los álbumes con mejores colaboraciones de mi carrera. Podés pedirme perdón con Ángela Leiva, Romántico con L-Gante, La Peligrosa con David Bisbal y Luciano Pereyra... Tengo a Los Caligaris en una de las canciones inéditas. Nada, son colaboraciones soñadas que se fueron dando, porque yo siempre arranco los años sin saber exactamente cuáles van a ser las colaboraciones. Sí sé cuáles van a ser las canciones, pero no las colaboraciones. Eso se va dando sobre la marcha".

A su vez contó que ya tiene las canciones: "Sí. No listas para salir, pero sí listas para sumar algún artista . Suelo tener una o dos canciones como para decir "che, a ver si se nos ocurre alguna chica que quiera colaborar" o alguien que tenga una voz particular para tal canción, en ese caso lo invitamos".

En su relato confesó que los fans interpretaron que estaba enfocado con cuestiones familiares. "En realidad nosotros hicimos una acción en la calle y le preguntamos a la gente qué haría por un beso de alguien. Y mucha gente se fue para lo familiar, para lo emotivo, para un hijo que está lejos, para un padre, para un abuelo que ya no está. Y yo me sumé a eso también, pero ahora le vamos a sumar una segunda parte a esa campaña", sumó abriendo la puerta a otra consigna.

"En mi mente mis canciones son súper ficcionadas. No es que cada canción tiene una dedicatoria o que contempla una situación particular de mi vida. Y Todo por un beso es una canción romántica que me parece muy linda, pícara y divertida, y que tiene una letra que a mí me divirtió mucho hacer que habla de todas las locuras que una persona puede realizar por un beso de amor", reveló.

Luego, sumó: "Estoy en pareja y obvio que haría y hago cualquier cosa por un beso de mi novia. Lo que quiero decir es que escuchando Todo por un beso te das cuenta que la letra no es real. Es caricaturesca, una letra exagerada. No es una canción necesariamente romántica y dedicada a una persona. Igual, quizás suena mal esto, pero yo muchas veces hago las canciones para que la gente se sienta identificada. A mí mucho contar mi vida privada en una canción no me interesa. Además, creo que no tiene mucho sentido porque la música es para que otros sientan... Desde mi forma de verlo al menos. Entiendo que mi música es para que la gente la disfrute y se sienta identificada, y no para que una persona pueda escribir una biografía mía o conocerme a través de mis canciones y decir "ah, bueno, con tal pareja ahora le pasa esto porque lo dijo en esta canción". No es la idea.

En el cierre de la nota con Revista Gente, dijo: "Quisiera que escuchen Todo por un beso, que para mí es una canción muy linda. Del disco mis canciones favoritas son Todo por un beso y Aquella playa, así que son las dos canciones que recomiendo escuchar, pero obviamente a mí el disco me gusta de principio a fin, así que ojalá lo escuchen todo y le den mucho amor".

Su deseo de formar una familia

Luego, se refirió a Pamela Carolina, su novia desde hace poco más de un año y medio: "Es una persona espectacular, que es una mujer increíble, que me acompaña, que me banca en todo, y que es la persona que elegí para compartir la vida".

Por otra parte confirmó que imagina casarse con ella y lanzó el cantante de 38 años: "Yo ya estoy en una edad en la que si elijo a alguien es para compartir la vida y no para otra cosa.",

"No sé cómo se va a dar la verdad, no es algo que tenga planeado aún. ¡Supongo que sí!, pero es una parte de mi vida que no tengo muy guionada todavía", dijo sobre cómo será el pedido de casamiento.