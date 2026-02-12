Conmoción en Filipinas: una influencer gastronómica murió tras comer un alimento altamente tóxico

Su deceso se produjo dos días después de grabar un video y subirlo a las redes. Que ingirió y por qué le provocó el desenlace fatal.

El cuadro de salud de la influencer se agravó en pocas horas y terminó con un desenlace fatal, dos días después.

Una influencer gastronómica murió en Filipinas luego de comer un alimento altamente tóxico durante la grabación de un video destinado a la publicación en sus redes sociales. La ingesta derivó en un cuadro de salud que se agravó en pocas horas y terminó con un desenlace fatal, dos días después.

La víctima fue identificada como Emma Amit, de 51 años , creadora de contenido vinculada a la cocina y la recolección de productos marinos. Según informó Viral Press, el episodio ocurrió el 4 de febrero en Puerto Princesa, una ciudad costera de la provincia de Palawan.

Amit participó junto a un grupo de amigos en la recolección de mariscos destinados a la preparación de un plato casero en un manglar cercano a su vivienda , donde habitualmente se consiguen distintas especies marinas que son utilizadas como alimento.

En el video grabado ese día, la influencer aparece cocinando varios productos recolectados, entre ellos caracoles y otros crustáceos, que fueron preparados con leche de coco como parte de una receta tradicional.

Las imágenes muestran a la influencer degustando la comida junto a sus acompañantes, sin signos visibles de malestar inmediato.

Sin embargo, al día siguiente de la grabación, su estado de salud se deterioró considerablemente y, según los testimonios de algunos vecinos, comenzó a sufrir convulsiones.

En ese contexto de desesperación fue trasladada a un centro de salud local, desde donde fue derivada posteriormente a un hospital de mayor complejidad debido a la gravedad de su cuadro.

Allí permaneció inconsciente y con los labios que adquirían paulatinamente una coloración azul, indicaron las fuentes. A pesar de los esfuerzos de los médicos, murió el 6 de febrero.

Cuál fue el alimento ingerido y por qué es tan letal

El alimento que habría provocado la intoxicación es el denominado “cangrejo diablo”, un crustáceo que habita en los arrecifes del Indo-Pacífico y que es conocido por contener un cóctel de neurotoxinas altamente peligrosas.

Entre ellas se encuentran la saxitoxina y la tetrodotoxina, sustancias que afectan el sistema nervioso y pueden provocar parálisis y falla respiratoria.

Según el Smithsonian, una reconocida institución estadounidense dedicada a la investigación científica, estas toxinas también están presentes en el pez globo y pueden resultar mortales incluso en cantidades mínimas.

Filipinas cangrejo El alimento que habría provocado la intoxicación es el denominado “cangrejo diablo”, altamente tóxico.

La entidad advirtió, en paralelo, que estas especies, pese a que son “agradables a la vista”, pueden causar la muerte en cuestión de horas tras su consumo.

Durante una inspección realizada posteriormente en la vivienda de la víctima, funcionarios locales encontraron conchas de colores brillantes correspondientes a estos crustáceos entre los residuos domésticos, lo que reforzó la hipótesis de una intoxicación alimentaria vinculada a la comida ingerida durante la grabación.

La comunidad en alerta tras la muerte de la influencer

El jefe de la aldea de Luzviminda, Laddy Gemang, expresó su desconcierto por el fallecimiento, ya que la víctima y su esposo eran “pescadores” experimentados.

“Esto es realmente triste porque deberían haberlo sabido. Viven junto al mar, así que sé que saben de este cangrejo diablo que es peligroso comer. Entonces, ¿por qué se lo comió? Eso es lo que me confunde”, manifestó en declaraciones citadas por varios medios internacionales.

FIlipinas 6 Emma Amit, de 51 años, creaba contenido vinculado a la cocina y la recolección de productos marinos.

Por su lado, Beverly Villanueva, amiga de la influencer calificó la muerte de la mujer como “impactante y repentina” y le dedicó un mensaje de despedida.

“Eras como una hermana mayor. Siempre te extrañaré. Sé que no querías irte todavía porque aún tenías muchos planes en la vida, pero ¿por qué? Esa es una pregunta que nunca tendrá respuesta, porque ya no estás”, lamentó Villanueva.

Las autoridades locales informaron que se encontraban vigilando la situación de otras personas que también comieron el mismo plato que Amit para detectar posibles síntomas asociados a la intoxicación que causó la muerte de la influencer.