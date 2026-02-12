Qué es la agamia, la forma de vincularse que gana adeptos en todo el mundo

El amor de pareja tradicional está en retirada, ahora la tendencia es la agamia, donde los vínculos no son para siempre.

La idea de que la felicidad pasa por estar de novios o encontrar pareja ya no es una regla para todos. En medio de transformaciones en las formas de vincularse, empieza a ganar terreno la agamia . De qué se trata. Quienes la practican, afirman que es una elección consciente de vivir sin relaciones románticas estables y sin los mandatos clásicos del amor

Lejos de ser una etapa pasajera, para quienes la adoptan se trata de un estilo de vida que prioriza la autonomía , los proyectos personales y otros tipos de lazos afectivos, en un escenario donde las definiciones de pareja y compromiso se vuelven cada vez más flexibles.

La agamia es la elección consciente de no establecer vínculos matrimoniales o de pareja a largo plazo. El término deriva del griego, donde - «a» significa no o sin, y «gamos» se traduce como unión íntima o matrimonio. El vínculo encarna la decisión de muchos individuos de vivir sin buscar o desear la compañía romántica de otra persona.

Los cuentos de hadas, de príncipes y princesas quedaron obsoletos

La psicóloga chilena experta en comportamiento humano, Guillermina Guzmán Leal, explicó que en el caso de la agamia, el matrimonio es visto como una limitación de la libertad individual y el no reconocimiento a la diversidad de las relaciones.

amor. Pareja (1)

Además, indicó que entre los factores que podrían estar contribuyendo en el aumento de la agamia podría estar la idea de que “el cuento de hadas, el príncipe y la princesa tal como lo conocimos en alguna época ya está en retirada”.

Nuevas formas de amor: ¿Quiénes eligen la agamia?

El hecho de no desear tener una relación de pareja con nadie no significa que se eludan las relaciones sexuales o incluso emocionales, sino que es una forma más de participar en relaciones íntimas y experimentar sentimientos de amor, pero sin comprometerse a largo plazo con una pareja. Los que eligen la agamia como forma de vida, encuentran así una vía para priorizar el autoconocimiento, la independencia y la satisfacción personal, sin las responsabilidades asociadas a una relación de pareja.

Se trata de personas independientes que deciden vivir solas y no se comprometen con nadie a largo plazo, pero sin privarse de experimentar el amor. Según sus defensores, se trata de vivir con un mayor grado de libertad para buscar más honestidad en sus relaciones sin tener en cuenta el orden actual de la sociedad que favorece la vida en pareja.

La especialista dijo que es importante tener presente que no tener pareja puede poner en evidencia alguna clase de problema vincular. “Tener como premisa el no estar románticamente con alguien o evitar conocer a alguien, es una forma de rechazo que puede estar fundamentada en experiencias pasadas, como por ejemplo haber sido traicionado, no querer ser lastimado nuevamente o tener miedo al compromiso emocional. Esas pueden ser algunas de las vivencias que anteceden a la decisión de apostar por la agamia”, dijo.