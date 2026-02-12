El motivo político detrás de la decisión del COI de sacar de la competencia a Vladyslav Heraskevych.

"El precio de la dignidad": por qué expulsaron al abanderado de Ucrania de los Juegos Olímpicos de Invierno

El Comité Olímpico Internacional (COI) expulsó este jueves de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 a Vladyslav Heraskevych , abanderado de la delegación de Ucrania en la ceremonia de apertura, por negarse a modificar un elemento de su indumentaria. " Este es el precio de nuestra dignidad ", escribió el atleta.

El piloto de la especialidad skeleton , uno de los deportes de invierno más antiguos, fue sancionado por presentarse con un casco que incluía fotografías de deportistas de su país muertos durante la guerra con Rusia .

La medida del COI, que llegó después de varios intentos de negociación entre las autoridades olímpicas y el deportista durante los días previos al inicio formal de la competencia, implicó el retiro inmediato de su acreditación olímpica y le impidió continuar en las pruebas oficiales.

Según informó el organismo por intermedio de un comunicado, la decisión respondió al incumplimiento del código que prohíbe expresiones de carácter político durante las competiciones.

El fallo, en específico, fue adoptado por el jurado de la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (IBSF), organismo responsable de la disciplina, que explicó que el casco no se ajustaba a la reglamentación técnica y al marco de neutralidad política que rige durante las pruebas oficiales de los Juegos Olímpicos de Invierno.

El marco reglamentario de la sanción al atleta ucraniano

Siempre de acuerdo con el texto oficial del COI, su presidenta, Kirsty Coventry, mantuvo una reunión personal con Heraskevych el mismo día de la sanción con el fin de lograr un acuerdo que permitiera su participación sin vulnerar las normas.

"El COI tenía un gran interés en que Heraskevych compitiera. Por ello, se reunió con él para buscar la manera más respetuosa de abordar su deseo de recordar a sus compañeros atletas que perdieron la vida tras la invasión rusa de Ucrania. La esencia de este caso no radica en el mensaje, sino en cómo quería expresarlo", argumentó la entidad con sede en Lausana, Suiza.

El organismo había ofrecido como opción excepcional el uso de un brazalete negro en reemplazo del casco con imágenes, pero el atleta rechazó la propuesta.

Tras reiteradas negativas, el COI le informó que "no podrá participar" en los Juegos Olímpicos de Invierno "tras negarse a cumplir las directrices del COI sobre la expresión de los atletas".

"Esta mañana, a su llegada a las instalaciones de la competición, Heraskevych se reunió con la presidenta del COI, Kirsty Coventry, que le explicó por una última vez la postura del COI. Como en las reuniones anteriores, él se negó a cambiar la suya", detalló el comunicado.

Cómo es el polémico casco del abanderado de Ucrania

Heraskevych había utilizado el denominado "casco memorial" durante las sesiones de entrenamiento del lunes y el miércoles. El elemento, de color gris, incluía imágenes serigrafiadas de varios atletas ucranianos que murieron a causa del conflicto bélico con Rusia.

"Ha sido descalificado", confirmó un portavoz del Comité Olímpico Ucraniano tras conocerse la resolución, que provocó una rápida manifestación de respaldo desde Kiev, incluido el del presidente, Volodimir Zelenski.

"Su casco lleva los retratos de nuestros deportistas caídos a manos de Rusia. El patinador artístico Dmytro Sharpar, caído en combate cerca de Bajmut; Yevhen Malyshev, biatleta de 19 años, caído a manos de los ocupantes cerca de Járkov; y otros atletas ucranianos cuyas vidas fueron arrebatadas por la guerra librada por Rusia", escribió el mandatario ucraniano en Telegram.

En paralelo, el propio Heraskevych expresó su postura en la red social X, donde publicó una imagen con el casco cuestionado y una frase que sintetizó su posición frente a la sanción. "Este es el precio de nuestra dignidad", escribió.