Ganó una medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno y confesó su infidelidad

Un deportista noruego tuvo una particular declaración luego de subirse al podio en la competencia que se desarrolla en Italia.

El frío del biatlón suele endurecer los rostros. Pero el pasado martes martes, en la prueba individual masculina de 20 kilómetros, el noruego Sturla Holm Laegreid derritió el hielo con un llanto que no era por la medalla lograda en los Juegos Olímpicos de Invierno , sino por su infidelidad .

Llegó tercero, a 48,3 segundos del oro de su compatriota Johan Olav Botn. Acertó 19 de 20 tiros. Y cuando las cámaras de NRK, la televisión pública noruega, le preguntaron por sus primeras sensaciones, el campeón olímpico en Beijing 2022 dejó de serlo por un instante.

“Es algo grande. Es mi primera medalla olímpica individual”, arrancó. Pero no pudo sostener el libreto. Su rostro cambió. La voz se le quebró.

“Hay alguien con quien quería compartir esto —dijo—. Hace medio año conocí al amor de mi vida. La persona más hermosa y maravillosa del mundo. Y hace tres meses cometí el mayor error de mi vida: le fui infiel”.

La confesión cayó como un disparo en seco. Laegreid, de 27 años, reveló que le confesó todo a su pareja hace una semana. “Han sido las peores semanas de mi vida”, admitió.

Visiblemente quebrado, pidió disculpas públicas. “Seguro que ahora hay muchos niños viéndome de otra manera. Pero yo solo tengo ojos para ella. El deporte ha pasado a segundo plano”, dijo, mientras la periodista lo escuchaba en silencio.

JJOO 2026: Tras ganar la medalla de bronce en biatlón, el noruego Sturla Holm Laegreid cuenta que ha sido infiel a su novia: "Hace medio año conocí a la mejor persona del mundo, la más bella. Y hace tres meses cometí el mayor error de mi vida".

¿Cómo hizo para competir así?

“Recibí un lindo video de ella. Lo usé hoy para pensar en el estilo de esquí, para tomar la decisión correcta. Quiero ser un buen ejemplo, pero también tengo que admitir cuando me equivoco”, afirmó.

El bronce fue casi un milagro emocional. En Beijing 2022 había sido 15° en esta misma prueba. Hoy se subió al podio en una disciplina que castiga cada error con un minuto de penalización. Pero él mismo reconoció que el mayor fallo no fue en la línea de tiro.

Noruega celebró dos medallas en tres. Pero la postal del día fue otra: un hombre llorando frente a un micrófono, con un metal colgado al pecho y el corazón roto en vivo.

Lo planeó

Después de confesar la infidelidad, el deportista noruego también explicó que había decidido hacerlo público el día anterior: “Sabía lo que iba a decir en la zona mixta. Lo decidí ayer. Cuando ganas una medalla, el mensaje quizá tiene más fuerza. No muchos saben por lo que he pasado. Ahora quizá lo sepa todo el mundo, pero han sido muchos pensamientos en mi cabeza estos días”.

De todas formas, decidió mantener el anonimato de la persona a la cual le dedicó el mensaje, más allá de que sus seres queridos saben de quien se trata: “No quiero decir quién es porque no quiero ponerle más presión. Ya tiene suficiente con procesar lo que pasó la semana pasada, pero espero que haya esperanza para nosotros dos. Y que todavía pueda amarme”.

Cómo sigue su itinerario

Laegreid volverá a competir el viernes 20 de febrero en la salida masiva 15 km masculino, en la que se recorre esa distancia en esquí y hay cuatro sesiones de tiro (dos tumbados y dos de pie) con cinco disparos cada una. Por cada fallo, se debe cumplir una vuelta de penalización de 150 metros.