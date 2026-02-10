Nahiara Díaz ya compite en los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia

La neuquina ya corrió este martes y volverá a hacerlo el jueves como representante de la delegación argentina.

Bajo un cielo gélido y sobre una pista de nieve compacta, la delegación argentina de esquí de fondo inició su camino en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 este martes. Con el objetivo puesto en la experiencia y en marcar presencia, los cuatro representantes nacionales afrontaron la exigente prueba del Sprint Classic en la clásica sede de Val di Fiemme. La presencia de la neuquina Nahiara Díaz en el equipo de esta especialidad se suma a Agustina Groetzner , Franco Dal Farra y Mateo Sauma.

Los cuatro completaron las series de clasificación en una jornada donde las temperaturas bajo cero fueron un adversario más en el Tofane Alpine Skiing Centre. Sin embargo, el acceso a las finales quedó reservado para las potencias nórdicas que dominaron el podio.

La actividad comenzó en la madrugada argentina. En la rama femenina, Nahiara Díaz finalizó en la posición 80 con un tiempo de 4:27.01, mientras que Agustina Groetzner lo hizo en el 83° lugar (4:28.52).

nahiara díaz archivo

Como clasificaban las primeras 30, las albicelestes quedaron eliminadas y la victoria fue para la sueca Linn Svahn, quien encabezó un podio completamente escandinavo.

Por el lado masculino, Franco Dal Farra logró la 62° plaza (3:32.07) y Mateo Sauma la 78° (3:38.48). La prueba masculina coronó al gran favorito, el noruego Johannes Høsflot Klæbo, quien reafirmó su hegemonía en la disciplina. Lo acompañaron en el podio el estadounidense Ben Ogden y el francés Jules Chappaz.

La participación albiceleste en estos Juegos está lejos de concluir. El calendario para el esquí de fondo argentino continúa de la siguiente manera:

Jueves 12 de febrero: Prueba de 10 km Libre femenino (Groetzner y Díaz).

Viernes 13 de febrero: 10 km Libre masculino (Dal Farra y Sauma).

Miércoles 18 de febrero: Sprint por equipos (femenino y masculino).

Sábado 21 de febrero: La exigente prueba de 50 km salida en masa, con la participación de Franco Dal Farra.

El debut olímpico sirvió como un valioso escenario de aprendizaje para el combinado nacional, que ahora enfoca sus esfuerzos en las competencias por venir dentro de la cita invernal más importante del mundo.

Histórica actuación en descenso y slalom

En una de las pruebas más completas y exigentes del programa alpino, el equipo argentino dejó una huella significativa. Francesca Baruzzi y Nicole Begue lograron una destacada 17ª posición en la combinada femenina (Descenso + Slalom) de los Juegos Olímpicos de Invierno, cerrando con un tiempo total de 2:29.18.

baruzzi begué esquí

La dupla nacional desplegó una actuación sólida y de gran crecimiento, demostrando fortaleza en ambas disciplinas. Tras un descenso técnico que las ubicó en el 24º lugar (1:44.15), dieron un notable golpe sobre la mesa en el slalom. En esta segunda manga, se alzaron hasta la 11ª posición con un tiempo de 45.03, uno de los mejores parciales de la jornada, lo que les permitió remontar siete puestos y consolidar un resultado que se encuentra entre los más altos del esquí argentino en esta prueba olímpica.

El podio, decidido por centésimas

La lucha por las medallas fue un duelo de precisión extrema. El oro se lo llevó la formidable dupla estadounidense Breezy Johnson y Mikaela Shiffrin, quienes marcaron un tiempo intachable de 1:36.59. A apenas seis centésimas (1:36.65), las austríacas Ariane Raedler y Katharina Huber se colgaron la plata. El bronce quedó en casa, gracias a las italianas Laura Pirovano y Martina Peterlini (1:36.86), a solo 27 centésimas del primer lugar. Estas diferencias mínimas evidenciaron el altísimo nivel y la igualdad en la élite mundial.

El desempeño de Baruzzi y Begue no solo se traduce en una posición meritoria en el tablero, sino que inyecta una dosis de optimismo y reconocimiento para la delegación argentina, marcando un punto de referencia para el futuro del esquí alpino nacional en la escena global.