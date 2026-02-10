Otro escándalo en la NBA: trompadas, corridas y cuatro expulsados

En el tercer cuarto del duelo entre Charlotte y Detroit por una nueva fecha de la liga estadounidense se registró una batalla campal que fue intervenida por la seguridad. El video de la pelea.

Ahora el básquet fue el protagonista de un hecho de violencia que, lamentablemente, suele repetirse en el fútbol mundial. Batalla campal, corridas, piñas y más condimentos que generaron un episodio triste para la NBA, la categoría más reconocida a nivel mundial en el deporte.

Todo quedó enmarcado en el duelo entre Charlotte y Detroit por una nueva fecha de la liga estadounidense. Faltaban tan solo siete minutos para el cierre del tercer cuarto cuando Jalen Duren inició su ataque al aro, pero no pudo concretar su misión ante la imponente presencia del francés Moussa Diabaté quien se interpuso y evitó el avance .

Nada parecía que pueda terminar en un escándalo como posteriormente ocurriría. Parecía una acción de juego digna de un partido de basquet, pero el pivot de los Pistons le dio una cachetada inesperada a su rival desatando casi un minuto de tensión y corridas que no pasaron desapercibidas.

NBA PELEA

Desde los bancos de suplente saltaron rápidamente para defender a sus respectivos compañeros y se formó una batalla campal que tuvo que ser disuadida por el Personal de Seguridad que trabaja en el estadio de Charlotte. En ese momento donde apaciguaron la situación y parecía el final de la disputa, en otro punto de la cancha se generó otro punto de conflicto cuando Bridges se tensó con Isaiah Stewart a punto tal de disponerse a la pelea.

No fue una pelea gratis para ambos equipos: Diabaté, Bridges, Duren y Stewart tuvieron que irse a las duchas antes debido a que fueron expulsados por la gresca que se generó en el estadio. Detrás de todo el hecho violento que quedó registrado en la retina y celulares de los presentes, existió un resultado donde los Pistons lograron la victoria por 110-104.

Casi 20 clubes menos y una inscripción 60% más cara en la Liga Federal de básquet

En las últimas horas, la Confederación Argentina informó el listado oficial de equipos confirmados para la próxima edición de la Liga Federal de básquet. El número de 92 clubes confirmados es superior a lo que se estimaba en los últimos dos meses, pero muy inferior al del año anterior, cuando jugaron 110 instituciones de todo el país.

Pertenecen a 16 de las 23 provincias (24 si se cuenta Capital Federal), entre las cuales están representadas Neuquén y Río Negro, cuyos equipos volverán a competir entre sí.

En la zona de los equipos regionales, que se llama oficialmente, "Conferencia Sur", no hay ninguna sorpresa. En el último Pre Federal, mantuvieron la categoría: Pacífico (campeón), Pérfora, Independiente, Centro Español, Deportivo Roca y Atlético Regina.

ON - Basquet Independiente vs Pacifico (11) Omar Novoa

Petrolero logró el título en la zona Ascenso y vuelve al tercer escalón del básquet nacional, mientras que Club Plottier hará su debut tras ganarle la "promoción" a Biguá.

Para estar en la nómina, los participantes deben cumplir con el pago de 4 millones de pesos de inscripción, además de requerimientos edilicios para los partidos y otras cuestiones administrativas.

Respecto del 2025, el aumento de la inscripción fue del 60%, ya que hace un año costó 2.5 millones de pesos.

Estos ocho equipos se verán las caras con formato de ida y vuelta entre ellos totalizando 14 partidos de fase regular y luego se enfrentarán en playoffs. Luego de eliminarse entre sí, los mejores del Sur irán a competir contra los equipos de la zona pampeana y bonaerense (que se llama Sudeste) y Metropolitana (Capital Federal y AMBA).

El formato de juego será oficializado próximamente y la fecha estimada para el comienzo del torneo será entre el 26 de febrero y el 6 de marzo.

pacífico pérfora final quinto partido 2025 basquet (2)

El detalle del boletín oficial

-CONFERENCIA NEA

Será una zona única conformada por 10 clubes. Competirán ida y vuelta entre ellos.

Zona NEA (10 equipos): Capri (Posadas), Córdoba (Corrientes), Cultural (Santa

Sylvina), Don Bosco (Resistencia), Hércules (Charata), Hindú Club (Resistencia), Mitre

(Posadas), Regatas (Resistencia), San Lorenzo (Monte Caseros) y Tokio (Posadas).

-CONFERENCIA NOA

Será una zona única conformada por 7 clubes. Competirán ida y vuelta entre ellos.

Zona NOA (7 equipos): 9 de Julio (Salta), Asociación Mitre (Tucumán), Belgrano

(Tucumán), El Carmen Municipal (Jujuy), Montmartre, Red Star (Catamarca) y Talleres

(Tafí Viejo).

-CONFERENCIA SUDESTE

14 clubes divididos en dos zonas. Jugarán ida y vuelta dentro de cada zona.

Zona A (6 equipos): All Boys (Santa Rosa), Estudiantes (Olavarría), Ferro (General

Pico), Independiente (General Pico), Independiente (Tandil) y Racing (Olavarría).

Zona B (8 equipos): Atenas (La Plata), Atlético Pilar, Belgrano (San Nicolás), Ciudad

Campana, Estudiantes (La Plata), Regatas (San Nicolás), San Fernando y Somisa

(San Nicolás).

-CONFERENCIA SUR

Será una zona única conformada por 8 clubes. Competirán ida y vuelta entre ellos.

Zona Sur (8 equipos): Atlético Regina, Centro Español (Plottier), Deportivo Plottier, Deportivo Roca, Independiente (Neuquén), Pacífico (Neuquén), Pérfora (Plaza Huincul) y Petrolero Argentino (Plaza Huincul).

-CONFERENCIA CENTRO

15 clubes divididos en dos zonas. Jugarán ida y vuelta dentro de cada zona.

Zona A (7 equipos): Banda Norte (Río Cuarto), El Ceibo (San Francisco), Matienzo, Sparta (Villa María), Unión (Oncativo), Unión Central (Villa María) y Urquiza (San Juan).

Zona B (8 equipos): Alma Juniors (Esperanza), Almagro (Esperanza), Atlético Rafaela, Atlético Sastre, Atlético Tostado, María Juana, Sanjustino (San Justo) y Unión y Juventud (Bandera).

-CONFERENCIA LITORAL

14 clubes divididos en dos zonas. Jugarán ida y vuelta dentro de cada zona.

Zona A (7 equipos): Gimnasia (Santa Fe), La Armonía (Colón), Quique (Paraná), Recreativo (Paraná), Rivadavia Juniors (Santa Fe), Sionista (Paraná) y Urquiza (Santa Elena).

Zona B (7 equipos): Argentino (Marcos Juárez), Gimnasia (Rosario), Náutico (Rosario), Olimpia (Venado Tuerto), Rosario Central, San Martín (Marcos Juárez) y Temperley

(Rosario).

-CONFERENCIA METROPOLITANA

24 clubes divididos en tres zonas. Jugarán ida y vuelta dentro de cada zona.

Próximamente se informará la distribución de los clubes en dichas zonas y sus correspondientes formatos de competencia.

24 equipos: Alejandro Korn, APV, Casa (Padua), Caza y Pesca, CEPA, Claridad, Estudiantil Porteño, GEVP, Gimnasia (Ituzaingó), Independiente (Avellaneda), José Hernández, Los Indios (Moreno), Midland, Morón, Náutico Hacoaj, Pinocho, Presidente

Derqui, River Plate, San Andrés, San Miguel, Sportivo Escobar, Sportivo Pilar, Tres De Febrero y Unión Vecinal (Munro).